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【重磅快評】兩起國際大災難 台灣不能作壁上觀

聯合報 / 主筆室

近來國際發生兩起大災難，值得台灣借鏡，首起是富裕國家樂極生悲，美國德州休士頓舉行「太空音樂祭」，饒舌歌手演唱時觀眾太嗨，瘋狂地擠向舞台，引發踩踏事件導致多人壓迫性骨折，至少八死、數百人送醫急救。幸而音樂祭警方作了安全戒備，第一時間喊停音樂祭，使得災害不至於無限制擴大。

太空音樂祭演成災難台灣應不陌生。二○一五年六月中，八仙樂園在容納約六百人的抽乾游泳池，竟然擠近四千多人舉辦彩色粉末歡樂派對，不料高溫引發大火、爆炸、踩踏意外，死亡十五人，嚴重燒燙傷近五百人，至今事隔六年餘，傷者還在艱辛的忍耐復健痛苦。

要營造歡樂氣氛，過量、擁擠的群眾是少不了的元素，但對過量群眾可能埋下的災難因子，主辦單位沒有基本的認知，更沒有恰當的防災準備，大大增加成災的風險。尤其引進新的助興因子，例如八仙樂園的高危險彩色粉末，休士頓音樂祭傳出有人隨機向不特定人注射毒品，讓成災風險更加無法防範。

類似的例子太多了。二○一五跨年夜活動，上海外灘陳毅廣場觀景平台，擠進難以估計的過量群眾，突發的推擠、踩踏事件，造成三十六死、五十餘傷慘劇；為什麼引起此一災難？迄今不明原因。唯一的教訓是人越多的地方，致災成因越不可測。之前多國、太多起讓人不勝唏噓的群眾踩踏災難，一再地重蹈覆轍，每次又都發現新的致災因子。

另一起幾乎同一時間的災難，發生在西非獅子山國首府自由城的油罐車爆炸事件，九十九人當場燒死；成災原因是當地人看到車禍引發油罐車漏油，非但不走避，反而拿容器搶進去舀漏油回家使用，未料油罐車爆炸，瞬間熊熊大火完全無法撲救。

獅子山的爆炸死傷情節在貧困國家發生太多次了。遠的不談，七月中旬肯亞才發生十三死二十四命危的油罐車爆炸事件，情節幾乎一模一樣，油罐車翻覆，引來民眾搶油，之後送命；不只肯亞，尼日、坦桑尼亞、巴基斯坦…都曾發生情節相同的災難，難道人命因貧困就該有如此大的差距？

災難事件不會只發生在偷取免錢的生活物資，各種原因都可能突發。現有最威脅人類生命的新冠疫苗貧富落差事件，富裕國家囤積約十二億劑即將屆期的疫苗面臨拋棄，但非洲貧窮國家第一劑的接種覆蓋率不到百分之一，誰都無法預料災難何時掩至。包括台灣，對人類重大災難不該作壁上觀。

德州休士頓大空音樂祭5、6日於NRG體育場舉行，吸引約5萬人參加。但卻在當地時間5日晚上9時爆發踩踏事故，已知8死17傷。美聯社
德州休士頓大空音樂祭5、6日於NRG體育場舉行，吸引約5萬人參加。但卻在當地時間5日晚上9時爆發踩踏事故，已知8死17傷。美聯社
西非獅子山共和國首都自由城郊區5日晚間驚傳油罐車爆炸，已知84死、數百人受傷。照片顯示現場在6日依舊混亂。圖／擷取自推特
西非獅子山共和國首都自由城郊區5日晚間驚傳油罐車爆炸，已知84死、數百人受傷。照片顯示現場在6日依舊混亂。圖／擷取自推特

爆炸 八仙樂園 新冠疫苗

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