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男心臟不適獨自開車就醫 離急診室30公尺撞路邊車不治

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市56歲余姓男子患有心臟疾病，今天凌晨4時10分疑似因身體不適，駕駛白色休旅車前往烏日林新醫院掛急診，途經烏日區健行路與三榮十二路，自撞路旁停放的多輛機車，余男送醫急救後不治。警方呼籲用路人患有心臟疾病身體不適時，請切勿自行前往就醫，以維護其他用路人生命安全。

消防隊獲報到場，發現男駕駛趴在駕駛座上，沒有回應，立即破窗將人救出，由於男子無生命跡象，立即CPR，並緊急送往距離事故地點30公尺外的烏日林新醫院急診。

烏日林新醫院表示，男子在凌晨4時38分到院，OHCA無自主性心跳呼吸，經搶救後宣告不治。

台中市56歲余姓男子今天凌晨4時10分駕駛白色休旅車途經烏日區健行路與三榮十二路，自撞路旁停放的多輛機車。記者趙容萱／翻攝
台中市56歲余姓男子今天凌晨4時10分駕駛白色休旅車途經烏日區健行路與三榮十二路，自撞路旁停放的多輛機車。記者趙容萱／翻攝
台中市56歲余姓男子今天凌晨4時10分駕駛白色休旅車途經烏日區健行路與三榮十二路，自撞路旁停放的多輛機車。記者趙容萱／翻攝
台中市56歲余姓男子今天凌晨4時10分駕駛白色休旅車途經烏日區健行路與三榮十二路，自撞路旁停放的多輛機車。記者趙容萱／翻攝

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