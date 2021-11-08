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台中工業區工人高處墜落 鋼筋穿腹無生命跡象送醫
台中市西屯區工業區28路在今天上午9時許傳出一起工安意外，一名工人在工地施工時，疑似從高處墜落，腹部遭鋼筋穿刺腹部，警、消獲報到場時，工人已無生命跡象，目前正在台中榮總醫院搶救中，全案是否涉及工安疏失，警方將勞檢單位調查。
台中市消防局在今天上午9時許獲報，西屯區工業28路有人墜落，經派遣工業區、西屯消防分隊，出動5輛、救護車1輛、消防人員17名前往搶救，經查，現場傷者為一名年約30至40歲的男性工人，疑似高處墜落，墜落高度不明，工人墜落後，腹部還插著一支鋼筋，已無呼吸、心跳。
消防隊員利用軍刀鋸切割鋼筋條進行救助，傷者脫困後，將傷者搬運到一樓救護車位置，送往台中榮總醫院急救，詳細的案發原因，有待後續調查釐清，是否涉及工安疏失，將通知勞檢單位查明。
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