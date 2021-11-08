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雜貨店內飲酒暢聊 遇警上門盤查不知已遭通緝半年

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中正二分局警方日前接獲報案，稱有人聚在中華路二段巷弄內雜貨店，酒醉吵架鬧事，派員到場盤查後，驚見現場1名女子是新竹地檢署發布的詐欺通緝犯，該女雖稱不知情，員警仍將其帶返警所偵辦，詢後解送新竹地檢署偵辦。

中正二分局泉州街派出所10月30日晚上8時許獲報，轄內一間雜貨店有人聚集飲酒，喝醉後開始吵架鬧事，街訪鄰居深受其擾，員警到場時，店內果然有數名男女聚集，正飲酒聊天，經查是其中2人因細故起爭執，但爭端已消停。

員警知情後逐一查證現場男女身分，赫見其中1名61歲宋姓女子是新竹地檢署在今年4月發布的詐欺通緝犯；面對員警詢問，宋女表示毫不知情，完全不知道自己什麼時候、因為什麼原因被通緝，抱怨「我怎麼會知道啊拜託！」隨後隨員警返所製作筆錄，警詢後將其移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，宋女可能是因金融帳戶被詐騙集團作為人頭帳戶，用來行騙無辜民眾，經被害人報警偵辦，檢警到宋女戶籍地張貼通知書後，她卻因故遲未查收通知書，未在時限內到案說明，所以至今仍不知道自己被通緝。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

員警到場時，店內果然有數名男女聚集，正飲酒聊天。記者李隆揆／翻攝
員警到場時，店內果然有數名男女聚集，正飲酒聊天。記者李隆揆／翻攝
員警到場時，店內果然有數名男女聚集，正飲酒聊天。記者李隆揆／翻攝
員警到場時，店內果然有數名男女聚集，正飲酒聊天。記者李隆揆／翻攝

新竹 通緝 詐欺

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