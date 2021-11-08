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影／誰家菜鴨逛大街？中警暗夜你追我跑 順利捕獲

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局永興所在5日凌晨獲報，一隻鴨子在路口逃竄，擔心有用路人不慎擦撞，將造成人員受傷，警方據報前往查處，果然發現一隻褐色的鴨子在路口閒逛，三名警員與褐鴨在馬路上演「你追我跑」的戲碼，費了一番功夫，才捕獲，經詢問農業局，該鴨品種為褐色菜鴨，在市區發現通常為祭祀放生，警方經失物招領後，開放民眾認養

台中市第二警分局永興所在5日凌晨3時許獲報，一隻菜鴨在北區太原路、永興街逛大街，市民擔心來往行駛車輛因為深夜視線昏暗，容易發生意外而報警，幸好派出所就在報案地點在不遠處，警員邱程煜、許銘甫、孫丞佑赴現場查處，並順利捕獲菜鴨。

警員邱程煜說，到場時鴨子正在左顧右盼悠閒散步，他與另外兩名同事決定先尾隨在後再伺機捕捉，不料牠可不是省油的燈，當場玩起你追我跑的遊戲，讓員警人仰馬翻，深怕活潑的鴨子被來往車輛撞傷，他平常只抓過寶可夢手遊「大蔥鴨」、「可達鴨」，這次捕獲活生生的鴨子還是第一次。

警方後來在臉書社團「臺中寵物走失、拾獲、認養專區」PO協尋文章，等了一整晚無人出面認領，經員警詢問農業局畜牧科，市區通常較少養鴨場，會發現菜鴨，通常是祭祀後放生、放養，若菜鴨無人認領，農業局帶回，也是請有意願的畜牧場收養，而若是民眾有認養意願，也可以將菜鴨帶回家飼養。

第二警分局永興所表示，後來有許姓市民看到警方貼文，表達願意飼養的意願，還強調本身也是「鴨友」，因此將該隻菜鴨交給該名市民飼養。

第二警分局長陳家銘呼籲，動物在道路奔走、若導致民眾發生事故，飼主恐怕要負擔過失傷害的責任，呼籲民眾務必妥善看管家中飼養的動物；民眾若拾獲動物可撥打相關單位電話詢問安置問題。

台中市第二警分局永興所5日凌晨獲報，一隻菜鴨在轄區逛大街，警方前往捕抓，並在網路公告招領。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局永興所5日凌晨獲報，一隻菜鴨在轄區逛大街，警方前往捕抓，並在網路公告招領。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局永興所5日凌晨獲報，一隻菜鴨在轄區逛大街，警方前往捕抓，並在網路公告招領。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局永興所5日凌晨獲報，一隻菜鴨在轄區逛大街，警方前往捕抓，並在網路公告招領。圖／第二警分局提供

認養 放生 台中市

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