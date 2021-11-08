影／司機困車頭懸空84分鐘 國道匝道驚險救人鏡頭曝光

由42歲謝姓司機駕駛載著飼料的大貨車，今天清晨6時38分許，從國道一號上彰化系統交流道匝道時，疑因自撞護欄，車頭連同司機懸空掛在高架護欄，只靠管線支撐，十分危急，經彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將他救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。

國道警察第三大隊組長張弘杰說，這輛大貨車是從從國道一號上彰化系統交流道匝道時，撞向護欄，造成車頭損嚴重，車頭懸空掛在護欄上。謝姓司機受困，十分危急，地面車道上掉在滿地零件，還好車頭仍連著車斗，警方隨即將下方的國道一號淨空。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，在接獲報案，立即調派6消防車，3救護車，共21人趕往救援，擔心車頭掉落，除在匝道上動用人員及機具將車頭支撐，以免掉落危及司機性命，下方的國一則維持淨空，高公局也連絡民間吊車業者趕往救援。

黃琮棋說，消防局並動用雲梯車，從國一路面升起，慢慢接近車頭，發現謝姓司機意識仍然清楚，由車門受損嚴重，即將滿臉驚恐的謝姓司機救下來，將他送往彰基急救。

彰基表示，謝姓男子（42歲）頸部挫傷，右踝骨折，左肘手右膝右小腿擦傷，生命徵象穩定，目前密切觀察中。