快訊

高鐵班次達防疫3級警戒前水準 同步恢復自由座

影／司機困車頭懸空84分鐘 國道匝道驚險救人鏡頭曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／司機困車頭懸空84分鐘 國道匝道驚險救人鏡頭曝光

聯合報 / 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

由42歲謝姓司機駕駛載著飼料的大貨車，今天清晨6時38分許，從國道一號上彰化系統交流道匝道時，疑因自撞護欄，車頭連同司機懸空掛在高架護欄，只靠管線支撐，十分危急，經彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將他救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。

國道警察第三大隊組長張弘杰說，這輛大貨車是從從國道一號上彰化系統交流道匝道時，撞向護欄，造成車頭損嚴重，車頭懸空掛在護欄上。謝姓司機受困，十分危急，地面車道上掉在滿地零件，還好車頭仍連著車斗，警方隨即將下方的國道一號淨空。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，在接獲報案，立即調派6消防車，3救護車，共21人趕往救援，擔心車頭掉落，除在匝道上動用人員及機具將車頭支撐，以免掉落危及司機性命，下方的國一則維持淨空，高公局也連絡民間吊車業者趕往救援。

黃琮棋說，消防局並動用雲梯車，從國一路面升起，慢慢接近車頭，發現謝姓司機意識仍然清楚，由車門受損嚴重，即將滿臉驚恐的謝姓司機救下來，將他送往彰基急救。

彰基表示，謝姓男子（42歲）頸部挫傷，右踝骨折，左肘手右膝右小腿擦傷，生命徵象穩定，目前密切觀察中。

張弘杰說，事故地點是在193公里處，案發後，警方國一南向封閉三線及北向內側車道，南向車輛回堵至187公里， 在8時02分順利將人救出，8時40分國一北向開放全線通車。

彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供
彰化縣消防局聯手民間吊車業者搶救，費了約一個半小時，在8時02分順利將受困司機救下，意識清楚，不過頸部挫傷，右腳骨折，送往彰基救治。圖／國道警方提供

國道 骨折

延伸閱讀

即刻救援 搶救彰化系統交流道懸在半空貨車司機

天氣變冷！頸部動脈內壁厚 醫師：季節交替注意腦中風

影／桃園男凌晨酒駕撞中壢高中護欄 酒精濃度換算值達1.76

國道一號五股路段3車追撞 1小貨車司機骨折受困

相關新聞

影／司機困車頭懸空84分鐘 國道匝道驚險救人鏡頭曝光

由42歲謝姓司機駕駛載著飼料的大貨車，今天清晨6時38分許，從國道一號上彰化系統交流道匝道時，疑因自撞護欄，車頭連同司機...

家門被違停車堵死 屋主圍鷹架反制 網笑搞得像命案

高雄湖內一名從事營造業男子一早趕著出門，卻發現門口被不明車輛堵死，他氣得以鷹架反圍堵，還拉起黃色警示帶，「反制裁」的照片...

貪涼快？雲林保守農村出現小褲褲單車騎士 驚呆路人

這位幾乎全裸的仁兄昨天下午騎著單車出現在雲林縣保守農村的公路上，全身黝黑只穿一件白色小褲褲，黑白對比格外醒目，凡路過的人...

影／真的涼了！騎士翹孤輪衝撞對向車 網聽音樂笑翻

花蓮壽豐鄉台11線25.4公里處，一名機車騎士6日行經此處時，疑似耍帥「翹孤輪」，下秒卻失控衝向對向車道，撞上一輛白色轎...

啤酒下肚還開車 新北24歲男撞到轎車翻肚被送法辦

新北市三重區中山橋快車道往新莊方向，今天凌晨發生轎車自撞交通事故，警方獲報趕抵，現場只有24歲劉姓駕駛獨自站在路旁，嚇呆...

即刻救援 搶救彰化系統交流道懸在半空貨車司機

一輛大貨車今天清晨6時30分許，從國道一號上彰化系統交流道匝道時，疑因自撞護欄，車頭懸空掛在高架護欄，十分危急，彰化縣消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。