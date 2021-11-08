影／真的涼了！騎士翹孤輪衝撞對向車 網聽音樂笑翻

花蓮壽豐鄉台11線25.4公里處，一名機車騎士6日行經此處時，疑似耍帥「翹孤輪」，下秒卻失控衝向對向車道，撞上一輛白色轎車，造成轎車車頭被撞爛、零件散落馬路上，把車內的女乘客嚇到驚叫連連。影片PO網後，網友發現轎車內當時正在播放連續劇《三生三世十里桃花》的片尾曲《涼涼》，讓不少網友笑說，「真的涼涼了」。

此事故經警方調查，為一名20歲譚姓男騎士，6日下午4時50分許行經壽豐鄉台11線25.4公里處，疑似操作不當，衝到對向車道發生車禍事故，他自己全身多處擦傷送醫，轎車上3名大人、2名小孩則未受傷，僅受到驚嚇，經酒測騎士與駕駛的酒測值皆為0。