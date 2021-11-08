聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／真的涼了！騎士翹孤輪衝撞對向車 網聽音樂笑翻
花蓮壽豐鄉台11線25.4公里處，一名機車騎士6日行經此處時，疑似耍帥「翹孤輪」，下秒卻失控衝向對向車道，撞上一輛白色轎車，造成轎車車頭被撞爛、零件散落馬路上，把車內的女乘客嚇到驚叫連連。影片PO網後，網友發現轎車內當時正在播放連續劇《三生三世十里桃花》的片尾曲《涼涼》，讓不少網友笑說，「真的涼涼了」。
此事故經警方調查，為一名20歲譚姓男騎士，6日下午4時50分許行經壽豐鄉台11線25.4公里處，疑似操作不當，衝到對向車道發生車禍事故，他自己全身多處擦傷送醫，轎車上3名大人、2名小孩則未受傷，僅受到驚嚇，經酒測騎士與駕駛的酒測值皆為0。
網友看完紛紛留言，「只能說汽車真的衰」、「標準自殺攻擊！！！」、「好好出門被猴子親到」，聽到車內的音樂則笑說，「真的涼涼了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言