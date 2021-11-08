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家門被違停車堵死 屋主圍鷹架反制 網笑搞得像命案

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

高雄湖內一名從事營造業男子一早趕著出門，卻發現門口被不明車輛堵死，他氣得以鷹架反圍堵，還拉起黃色警示帶，「反制裁」的照片被PO上網路，網友笑歪，指「搞得像命案現場」。

一早趕上班，卻發現門口被堵死，肯定抓狂，高雄湖內鄉一名屋主就有此經驗，有人在臉書貼文，指這從事營造業的屋主一早要出門上班，門口騎樓被不明黑色轎車擋住，車子開不出去，報警叫警察來也找不到違停車主，屋主氣歪，拿鷹架圍住違停車輛，還在兩側騎樓水泥柱拉黃色警示帶，乾脆大家都別出去。

屋主反制裁這招被PO上網引發網友熱議，大讚「湖內出人才」，「送啦（爽啦）」、「封印」、「這是有多氣，會這樣搞」、「應該搭個2~3層就更完美了」、「看了好爽，想知道車主當下嘴臉」、「完全支持，我家門口也常被停，都出不去」，也有人笑說「好像命案現場」。有網友建議屋主檢舉，「每兩個小時請警察來開單一次，讓他罰單收不完」。

魏姓網友貼文則說，「當別人給你方便臨停，你卻隨便的時候，就可能會這樣」，並指此事後來查出是一名阿伯亂停，已私下處理，並移除鷹架並移車。

高雄湖內有屋主因門前被不明車輛堵住，出不了門，拿鷹架反圍堵。圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」
高雄湖內有屋主因門前被不明車輛堵住，出不了門，拿鷹架反圍堵。圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」
高雄湖內有屋主因門前被不明車輛堵住，出不了門，拿鷹架反圍堵。圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」
高雄湖內有屋主因門前被不明車輛堵住，出不了門，拿鷹架反圍堵。圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」

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