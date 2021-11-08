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貪涼快？雲林保守農村出現小褲褲單車騎士 驚呆路人

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

這位幾乎全裸的仁兄昨天下午騎著單車出現在雲林縣保守農村的公路上，全身黝黑只穿一件白色小褲褲，黑白對比格外醒目，凡路過的人車無不驚視這位作風開放的騎士。

氣象預報今晚東北季風發威氣溫驟降，但昨天雲林依舊艷陽高照，十分炎熱，下午沿著土庫往虎尾的公路，出現一位名穿著奇特的單車騎士，全身只穿一件白色小褲褲，幾乎全裸的裝扮，吸足了每位路人的目光。

不少人遠看還以為他是全裸騎車，趕緊從車上或站路邊，用手機拍下他的身影，但這位男騎士視若無人依舊潚灑迎風而去。

「運動可以這樣穿嗎？」「台灣太自由了！」「這算不算妨害風化？」這位小褲褲騎士路過之處，總留下一堆疑問，保守農村少見多怪。

一位王姓騎士則說，騎單穿緊身「騎行褲」很正常，專用褲很透氣又舒適，所以不必再穿內褲，但只穿小內褲就上路的人還真少見，尤其寒流未至昨天還很熱，脫去上衣更通風，但追求個人舒適也應留意一下別人觀感比較好，畢竟農業縣還是比較保守。

雲林公路出現一名小褲褲騎超吸睛。記者蔡維斌／翻攝
雲林公路出現一名小褲褲騎超吸睛。記者蔡維斌／翻攝

全裸 單車 雲林

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