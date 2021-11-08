聽新聞
test
0:00 / 0:00
貪涼快？雲林保守農村出現小褲褲單車騎士 驚呆路人
這位幾乎全裸的仁兄昨天下午騎著單車出現在雲林縣保守農村的公路上，全身黝黑只穿一件白色小褲褲，黑白對比格外醒目，凡路過的人車無不驚視這位作風開放的騎士。
氣象預報今晚東北季風發威氣溫驟降，但昨天雲林依舊艷陽高照，十分炎熱，下午沿著土庫往虎尾的公路，出現一位名穿著奇特的單車騎士，全身只穿一件白色小褲褲，幾乎全裸的裝扮，吸足了每位路人的目光。
不少人遠看還以為他是全裸騎車，趕緊從車上或站路邊，用手機拍下他的身影，但這位男騎士視若無人依舊潚灑迎風而去。
「運動可以這樣穿嗎？」「台灣太自由了！」「這算不算妨害風化？」這位小褲褲騎士路過之處，總留下一堆疑問，保守農村少見多怪。
一位王姓騎士則說，騎單穿緊身「騎行褲」很正常，專用褲很透氣又舒適，所以不必再穿內褲，但只穿小內褲就上路的人還真少見，尤其寒流未至昨天還很熱，脫去上衣更通風，但追求個人舒適也應留意一下別人觀感比較好，畢竟農業縣還是比較保守。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言