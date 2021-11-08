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啤酒下肚還開車 新北24歲男撞到轎車翻肚被送法辦
新北市三重區中山橋快車道往新莊方向，今天凌晨發生轎車自撞交通事故，警方獲報趕抵，現場只有24歲劉姓駕駛獨自站在路旁，嚇呆看著翻覆的車。員警隨即招他酒測，呼氣值高達每公升0.63毫克，直接帶回依公共危險罪嫌偵辦。
警方是在今天凌晨3時25分左右，接到數通民眾報案電話指稱中山橋上發生交通事故，趕抵發現1輛白色轎車翻覆。劉姓駕駛自稱獨自1人開車上橋往新莊方向行駛，途經肇事地點一時恍神，不慎自撞安全島，車就翻了，趕緊自行爬出車外。
經救護人員檢查，劉男沒有受傷不需就醫，員警則按例請他接受酒測，發現數值超標，根本就是酒駕肇事。他坦承昨天深夜大約11時許喝了幾瓶啤酒，到了今天凌晨2時許駕車準備返家，開上中山橋後不勝酒力，自撞翻車。警詢之後將依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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