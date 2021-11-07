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影／屏東枋寮經營7年的手機行遭丟雞蛋 業者怒一定追究
屏東枋寮鄉民張仁吉經營7年的手機行，今天下午遭2名頭戴帽子、口罩身穿黑衣的男子丟擲3個雞蛋，兩人犯後隨即逃逸；事後張報警並將監視器影片與PO網，還表示，並不認識兩人，更強調一定會提告並追究原因。目前警方已掌握嫌疑人展開追查，犯案的詳細動機仍待釐清。
丟雞蛋事件，發生於今天下午5時15分許，由張仁吉提供的監視器畫面中，2名黑衣戴口罩帽子的男子，先前往觀察地形，一人丟擲雞蛋，另一人在旁疑似用手機錄影，犯案後隨即逃離。
事後張仁吉報警並表示，事發當時人在店裡，只聽到兩聲敲擊聲，出來查看就發現，玻璃門被砸3顆雞蛋；他認為，警告意味相當濃厚，但也不認識對方是誰，更不會接受恐嚇。
張仁吉還說，這樣的行為一定會付出代價也會求償，更強調不會姑息這樣的行為，「絕對把你抓起來，還要問個清楚是誰要你那麼做的，以及為什麼要那麼做」。
枋寮警分局獲報後，並依據當事人提供的監視影響，掌握涉案的嫌疑人，並釐清後續犯案動機。
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