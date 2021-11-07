疑未申請入園單攻羊頭山 三總實習醫師摔落邊坡不治

中橫羊頭山地形陡峭難攀，是中橫四辣之一，今天國防醫學院學生22歲蔡姓男子疑似未申請入園證，擅自上山攀登，卻不慎摔70公尺深邊坡，同行友人發現蔡男臉部瘀青有血，呼喊都沒有反應，趕緊報案，但路途遙遠，警消下午4點才搬運至吊掛點，由直升機吊掛下山送醫，卻傷重宣告不治。

要攀爬羊頭山雖然不用入山證，不過需申請太魯閣國家公園入園證。據了解，蔡男是國防醫學院學生，在三軍總醫院擔任實習醫師，原本是有申請入園證的廖姓男子欲單攻羊頭山，蔡男與吳男聽聞後，臨時起意跟著上山，2人疑似沒有申請入園證。3人於昨天凌晨2點50分入山，在天色昏暗，山坡都是軟土，又裝備不足的情況下，約5點50分，蔡男不慎失足跌落70公尺深山谷，疑似頭部受創。

花蓮縣消防局指出，今天清晨6點多接獲南投消防局通報，蔡姓男子與吳姓、廖姓友人挑戰攀登一日羊頭山，卻在3.7公里處摔落70公尺邊坡，廖姓友人報案，稱蔡男臉部瘀青，看起來沒有任何反應，警義消、太管處等24人前往救援。

警消集結入山後，在下午2點56分與現場報案人會合，但邊坡陡峭，架設繩索才能下切接觸蔡男，發現他已無呼吸心跳，下午3點51分將蔡男從邊坡拉至步道上，由於天色漸晚，擔心直升機無法起飛，救難人員加快腳步，在下午4點搬運至直升機吊掛點，於下午4時47分吊掛成功，隨後降落德興棒球場送往慈濟醫院。

羊頭山在台灣百岳中排名第96名，由於地形陡峭，與畢祿山、屏風山及白姑大山被稱作「中橫四辣」，羊頭山山谷視野遼闊，吸引不少山友攀爬，並流行與附近的畢祿山連接，進行「畢羊縱走」行程。