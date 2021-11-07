快訊

影／5槍轟社區大門 新北又傳槍響

國際原子能總署署長：氣候危機可能給核能帶來新生機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生前向家人說「腳陷在泥巴不好走」 5天後卻成腫漲浮屍

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東75歲患有失智症的陳姓男子，日前獨自騎車外出，當天傍晚還曾打電話向家人說，「腳陷在泥巴不好走，快上岸了」，隨後斷訊失蹤將近5天；直到今天傍晚有民眾發現他成了浮屍，打撈上岸後，經家屬指認，確認是失蹤的陳男，未發現明顯外傷，詳細死因仍待釐清。

陳男於11月3日下午3時許，獨自從屏東市武愛街的住家出門前往高屏溪附近，當天傍晚6時50分向家人撥電話表示，「腳陷在泥巴不好走，快上岸了」，隨後斷訊失蹤。事後陳男家屬報警，並在臉書貼文尋人。

屏東警分局大同派出所獲報後，隨即派員會同民防義警展開協尋，仍未發現蹤跡。直到今天下午有民眾發現，高屏溪舊鐵橋鐵拱橋下方165號攔沙壩有1具腫漲難以辨識的男姓浮屍。

民眾通報仁武警分局員警到場協處，並聯合屏東警方比對協尋人口，經家屬家屬指認，確定是陳男，事後也在臉書更新貼文表示，雖然不是好結果，但已經找到親人。警方初步研判，屍體無明顯外傷，詳細死因仍待釐清。

屏東警分局接獲通報，隨即派員會同民防義警展開協尋。記者陳弘逸／翻攝
屏東警分局接獲通報，隨即派員會同民防義警展開協尋。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局今天傍晚接獲民眾報案稱，高屏溪舊鐵橋鐵拱橋下方165號攔沙壩有一具漲難以辨識的男姓浮屍。圖／民眾提供
高雄仁武警分局今天傍晚接獲民眾報案稱，高屏溪舊鐵橋鐵拱橋下方165號攔沙壩有一具漲難以辨識的男姓浮屍。圖／民眾提供
屏東警分局接獲通報，隨即派員會同民防義警展開協尋。記者陳弘逸／翻攝
屏東警分局接獲通報，隨即派員會同民防義警展開協尋。記者陳弘逸／翻攝

屏東 失蹤

延伸閱讀

難欺上天！「蒙雙眼套頭部」阻張男冤魂報仇？浮屍現、兇案曝

台南安平港水域今晚驚見赤裸女屍

台中烏日高鐵橋下撈獲女浮屍 年約80白髮、紅上衣

台南安平漁港水域發現男浮屍 身分待追查

相關新聞

影／5槍轟社區大門 新北又傳槍響

新北市三重、五股、板橋地區4日連續發生砸店、槍擊案件，警方隔日大張旗鼓逮捕14名嫌犯、宣示打擊黑幫決心，不料今天傍晚大約...

高雄警消至香蕉園滅火 整理火場驚發現男屍

高雄市林園區一名90歲張姓男子今天下午3時許至工業二路住家後方的香蕉園疑似燒樹葉引起火警，警消5時許滅火後整理火場，發現...

岡山某化工廠酒精儲放量超標37.5倍 鄰居超怕爆炸

本報接獲投訴，高雄岡山一家逾30年化工廠疑有公安疑慮，沒有儲槽雜項執照，但廠內儲放60%以上酒精達1萬5千公升，明顯超過...

山友疑未申請入山 摔落羊頭山10公尺邊坡無生命跡象

中橫羊頭山地形陡峭難攀，是中橫四辣之一，今天傳出一名22歲蔡姓男子與朋友疑似未申請入山證，擅自上山攀登，卻不慎摔落10公...

生前向家人說「腳陷在泥巴不好走」 5天後卻成腫漲浮屍

屏東75歲患有失智症的陳姓男子，日前獨自騎車外出，當天傍晚還曾打電話向家人說，「腳陷在泥巴不好走，快上岸了」，隨後斷訊失...

影／舢舨林口外海翻覆1人落海 海巡出動陸海空馳援

海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部今天上午7時32分，接獲民眾報案指稱有1艘舢舨漁船在林口外海翻覆，船上1人落海。巡防區立刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。