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生前向家人說「腳陷在泥巴不好走」 5天後卻成腫漲浮屍
屏東75歲患有失智症的陳姓男子，日前獨自騎車外出，當天傍晚還曾打電話向家人說，「腳陷在泥巴不好走，快上岸了」，隨後斷訊失蹤將近5天；直到今天傍晚有民眾發現他成了浮屍，打撈上岸後，經家屬指認，確認是失蹤的陳男，未發現明顯外傷，詳細死因仍待釐清。
陳男於11月3日下午3時許，獨自從屏東市武愛街的住家出門前往高屏溪附近，當天傍晚6時50分向家人撥電話表示，「腳陷在泥巴不好走，快上岸了」，隨後斷訊失蹤。事後陳男家屬報警，並在臉書貼文尋人。
屏東警分局大同派出所獲報後，隨即派員會同民防義警展開協尋，仍未發現蹤跡。直到今天下午有民眾發現，高屏溪舊鐵橋鐵拱橋下方165號攔沙壩有1具腫漲難以辨識的男姓浮屍。
民眾通報仁武警分局員警到場協處，並聯合屏東警方比對協尋人口，經家屬家屬指認，確定是陳男，事後也在臉書更新貼文表示，雖然不是好結果，但已經找到親人。警方初步研判，屍體無明顯外傷，詳細死因仍待釐清。
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