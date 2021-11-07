生前向家人說「腳陷在泥巴不好走」 5天後卻成腫漲浮屍

屏東75歲患有失智症的陳姓男子，日前獨自騎車外出，當天傍晚還曾打電話向家人說，「腳陷在泥巴不好走，快上岸了」，隨後斷訊失蹤將近5天；直到今天傍晚有民眾發現他成了浮屍，打撈上岸後，經家屬指認，確認是失蹤的陳男，未發現明顯外傷，詳細死因仍待釐清。

陳男於11月3日下午3時許，獨自從屏東市武愛街的住家出門前往高屏溪附近，當天傍晚6時50分向家人撥電話表示，「腳陷在泥巴不好走，快上岸了」，隨後斷訊失蹤。事後陳男家屬報警，並在臉書貼文尋人。

屏東警分局大同派出所獲報後，隨即派員會同民防義警展開協尋，仍未發現蹤跡。直到今天下午有民眾發現，高屏溪舊鐵橋鐵拱橋下方165號攔沙壩有1具腫漲難以辨識的男姓浮屍。