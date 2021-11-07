岡山某化工廠酒精儲放量超標37.5倍 鄰居超怕爆炸

本報接獲投訴，高雄岡山一家逾30年化工廠疑有公安疑慮，沒有儲槽雜項執照，但廠內儲放60%以上酒精達1萬5千公升，明顯超過管制量37.5倍，高市消防局今年3月曾稽查，並已開單要求限期改善。投訴人章先生表示，住戶長期聞到異味，多次聯繫1999才驚覺這間化工廠這麼危險。

記者今天到廠區，廠內沒有留守人員，截稿前未取得業者回應。章先生表示，該化工廠多年前向他們家族租下這塊900坪的工業用地設廠，化工廠近幾年換新的主管，陸續出現各項問題，每天傳出異味，晚上水溝蓋還會冒白煙，化工廠假日無人管理也不關冷氣、抽水馬達，鄰居實在受不了，多次打1999投訴。

高雄市消防局今年3月派員到場稽查，發現化工廠內儲放60%以上酒精達1萬5千公升，超過管制量400公升30多倍，儲槽專用室牆壁也沒有防火構造等，消防局依法開立3萬元罰單，該化工廠8月提出訴願遭駁回，只能乖乖繳交罰款。

章先生見廠內有公安疑慮，根據租約規範提出租約無效通知，但化工廠不予理會，直指租約還有3年才到期，化工廠9月另以租賃土地向高雄市經發局申請鄰近2塊農地「毗連非都市土地擴展計畫」，將地目更改為丁種建築用地，章先生也質疑有炒地皮疑慮。

章先生目前向該廠提出違規儲放高濃度酒精民事訴訟。他擔心，一旦廠內酒精爆炸，300公尺內的住戶、工廠都將遭殃，他們家就住在化工廠旁，每天都提心吊膽過生活。

經發局表示，該工廠總公司為日商公司，因在台設廠多年業務成長，原廠土地已不敷使用，由事業經營主體依法向經發局申請毗連用地申請土地擴展，不須經地主同意。

經發局表示，針對章姓居民提到的酒精儲槽未申請使用執照、土地安全等公安消防及施工管理問題，近期將再邀集消防局、勞工局等相關單位到場會勘。