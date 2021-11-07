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岡山某化工廠酒精儲放量超標37.5倍 鄰居超怕爆炸

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

本報接獲投訴，高雄岡山一家逾30年化工廠疑有公安疑慮，沒有儲槽雜項執照，但廠內儲放60%以上酒精達1萬5千公升，明顯超過管制量37.5倍，高市消防局今年3月曾稽查，並已開單要求限期改善。投訴人章先生表示，住戶長期聞到異味，多次聯繫1999才驚覺這間化工廠這麼危險。

記者今天到廠區，廠內沒有留守人員，截稿前未取得業者回應。章先生表示，該化工廠多年前向他們家族租下這塊900坪的工業用地設廠，化工廠近幾年換新的主管，陸續出現各項問題，每天傳出異味，晚上水溝蓋還會冒白煙，化工廠假日無人管理也不關冷氣、抽水馬達，鄰居實在受不了，多次打1999投訴。

高雄市消防局今年3月派員到場稽查，發現化工廠內儲放60%以上酒精達1萬5千公升，超過管制量400公升30多倍，儲槽專用室牆壁也沒有防火構造等，消防局依法開立3萬元罰單，該化工廠8月提出訴願遭駁回，只能乖乖繳交罰款。

章先生見廠內有公安疑慮，根據租約規範提出租約無效通知，但化工廠不予理會，直指租約還有3年才到期，化工廠9月另以租賃土地向高雄市經發局申請鄰近2塊農地「毗連非都市土地擴展計畫」，將地目更改為丁種建築用地，章先生也質疑有炒地皮疑慮。

章先生目前向該廠提出違規儲放高濃度酒精民事訴訟。他擔心，一旦廠內酒精爆炸，300公尺內的住戶、工廠都將遭殃，他們家就住在化工廠旁，每天都提心吊膽過生活。

經發局表示，該工廠總公司為日商公司，因在台設廠多年業務成長，原廠土地已不敷使用，由事業經營主體依法向經發局申請毗連用地申請土地擴展，不須經地主同意。

經發局表示，針對章姓居民提到的酒精儲槽未申請使用執照、土地安全等公安消防及施工管理問題，近期將再邀集消防局、勞工局等相關單位到場會勘。

岡山區台上里長李金本表示，這間工廠平時與鄰里接觸不多，沒有里民向他反映工廠有臭味，只知道地主有去提告，但因為是私人的事情，里長沒辦法管。

高雄市岡山區某化工廠近期傳廠內高濃度酒精儲槽未申請使用執照，遭人投訴指出儲放量嚴重超標，工廠鄰近住宅、螺絲工廠，一旦爆炸恐一發不可收拾。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區某化工廠近期傳廠內高濃度酒精儲槽未申請使用執照，遭人投訴指出儲放量嚴重超標，工廠鄰近住宅、螺絲工廠，一旦爆炸恐一發不可收拾。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區某化工廠，近期遭人投訴指出廠內高濃度酒精儲槽未申請使用執照，且儲放量嚴重超標，工廠外管線雜亂，恐有公安疑慮。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區某化工廠，近期遭人投訴指出廠內高濃度酒精儲槽未申請使用執照，且儲放量嚴重超標，工廠外管線雜亂，恐有公安疑慮。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區某化工廠疑有公安疑慮，記者今到訪時廠內無人，但場內冷氣、抽水馬達持續運轉。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區某化工廠疑有公安疑慮，記者今到訪時廠內無人，但場內冷氣、抽水馬達持續運轉。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區某化工廠，遭人投訴指出廠內高濃度酒精儲槽未申請使用執照，且儲放量嚴重超標，工廠外管線雜亂，恐有公安疑慮。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區某化工廠，遭人投訴指出廠內高濃度酒精儲槽未申請使用執照，且儲放量嚴重超標，工廠外管線雜亂，恐有公安疑慮。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區某化工廠偶爾排出蒸餾氣體，臭味薰天影響附近居民生活。圖／章先生提供
高雄市岡山區某化工廠偶爾排出蒸餾氣體，臭味薰天影響附近居民生活。圖／章先生提供

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