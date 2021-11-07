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舢舨林口外海翻覆1人落海 海巡出動陸海空馳援
海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部今天上午7時32分，接獲民眾報案指稱有1艘舢舨漁船在林口外海翻覆，船上1人落海。巡防區立刻調度包括無人機和巡防艇從海陸空馳援，最後由淡水海巡隊巡防艇救起連姓漁民，送醫無礙。
巡防區獲報之後調度淡水海巡隊的100噸級PP-10070和35噸級PP-3553巡防艇就近趕赴事故現場，同時由北部分署第八岸巡隊第一機動巡邏站及第二岸巡隊UAV無人機金山區隊，共出動2艇、2車、1飛機前往支援。
上午8時2分，2艘巡防艇率先抵達，發現舢舨已經沉沒，海面上僅露出約50公分船艏，連姓漁民抱住浮球在旁載浮載沉。PP-10070巡防艇人員立即拋擲救生圈將人救起，載返台北港海巡基地交由港務消防隊救護車就醫，沒有大礙。
PP-10070巡防艇艇長徐亨呼籲，民眾駕船出港之前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維修保養、注意氣象變化才能防範意外發生，若遇到海上危難緊急事故，可立即撥打118海巡報案專線，海巡署將立即派員協助。
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