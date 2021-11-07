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山友疑未申請入山 摔落羊頭山10公尺邊坡無生命跡象
中橫羊頭山地形陡峭難攀，是中橫四辣之一，今天傳出一名22歲蔡姓男子與朋友疑似未申請入山證，擅自上山攀登，卻不慎摔落10公尺深邊坡，同行友人發現蔡男臉部瘀青有血，呼喊都沒有反應，趕緊報案，由於路途遙遠，警消下午4點才搬運至吊掛點，由直升機吊掛下山，並後送慈濟醫院。
花蓮縣消防局指出，今天清晨6點多接獲南投消防局通報，蔡姓男子與吳姓、廖姓友人挑戰攀登一日羊頭山，卻在3.7公里處摔落10公尺邊坡，廖姓友人報案，稱蔡男臉部瘀青，看起來沒有任何反應，疑似無生命跡象。消防局出動4輛車及10名警消，配合太管處人員及員警前往救援。
消防局集結入山後，好不容易在下午2點56分與現場報案人會合，但邊坡陡峭，架設繩索才能下切接觸蔡男，發現他已無呼吸心跳，下午3點51分將蔡男從邊坡拉至步道上，由於天色漸晚，擔心直升機無法起飛，救難人員加快腳步，在下午4點搬運至直升機吊掛點，於下午4時47分吊掛成功，隨後降落德興棒球場送往花蓮慈濟醫院。
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