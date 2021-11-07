快訊

郭董捐BNT曾被嗆「快過期」 議員：沒想到蔡政府買到真正即期品

捷克總統確診肝硬化 胃部已插灌食管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4天2件到屏東霧台舊好茶部落訪友 遭虎頭蜂螫傷

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今下午近2點，接獲民眾報案，一行三人，共2男1女，一早到霧台鄉舊好茶部落訪友，途中一男一女遭虎頭蜂螫傷，出現過敏性反應，消防局隨即出動6車13人救援，並同步申請空中勤務總隊直升機救援，直升機在下午3點56分吊掛成功，下午4點7分將兩人送到消防局特搜大隊停機坪，隨即送醫。

消防局指出，遭虎頭蜂螫傷郭男、吳女，都是36歲，吳女的雙手、腳、鼻樑多處遭虎頭蜂螫傷，有紅腫意識清醒。郭男則是手腳、臉多處被虎頭蜂螫傷，分別送往屏東基督教醫院、部立屏東醫院救治。郭男是台中人，吳女是台北人，到舊好茶部落訪友。

本月4日中午，縣府文資所人員到舊好茶部落勘查石板屋時，有兩人遭虎頭蜂螫傷，當時派遣地面部隊挺進，並請空勤總隊直升機救援，將兩人吊掛下山送醫；未料，相隔4天，通往舊好茶部落路徑，又發生民眾遭虎頭蜂螫傷事件。

屏東縣霧台鄉通往舊好茶部落途中，有兩人遭虎頭蜂螫傷，出現過敏反應，通知空勤總隊將兩人吊掛下山後送往醫院救治。記者劉星君／翻攝
屏東縣霧台鄉通往舊好茶部落途中，有兩人遭虎頭蜂螫傷，出現過敏反應，通知空勤總隊將兩人吊掛下山後送往醫院救治。記者劉星君／翻攝
屏東縣霧台鄉通往舊好茶部落途中，有兩人遭虎頭蜂螫傷，出現過敏反應，通知空勤總隊將兩人吊掛下山後送往醫院救治。記者劉星君／翻攝
屏東縣霧台鄉通往舊好茶部落途中，有兩人遭虎頭蜂螫傷，出現過敏反應，通知空勤總隊將兩人吊掛下山後送往醫院救治。記者劉星君／翻攝

屏東縣 直升機

延伸閱讀

深秋虎頭蜂護新主特別凶 遇到巡邏蜂這樣做就對了

影／遇虎頭蜂這樣自救 布農族捕蜂專家：11、12月習性最凶

影／高雄大批遊客遭螫傷 捕蜂業者趕往現場將摘除蜂窩

影／高雄那瑪夏虎頭蜂攻擊逾30遊客 多人情況較嚴重

相關新聞

4天2件到屏東霧台舊好茶部落訪友 遭虎頭蜂螫傷

屏東縣消防局今下午近2點，接獲民眾報案，一行三人，共2男1女，一早到霧台鄉舊好茶部落訪友，途中一男一女遭虎頭蜂螫傷，出現...

影／開車突換車道 倒楣機車被撞失控撞路邊7輛車

這個月4日中午11時許，台北市大安區兩輛車分別由年約40歲、50歲駕駛，沿辛亥路2段同方向車道行駛，內側車輛突然向右變換...

桃園婦遭澳洲軍人愛情詐騙 對方下指導棋想呼攏行員

桃園又有婦人險遭愛情詐騙，71歲的羅姓婦人至銀行欲匯款時，遭行員驚覺有異通報員警，經警方詢問得知羅婦透過通訊軟體結識稱住...

人家路口掉了5萬元急 北警調監視器查到是他撿回家

台北市詹姓男子日前騎乘腳踏車，行經溫州街52巷與羅斯福路三段283巷口時，放在口袋內用信封裝的5萬元現金掉落路旁，男子當...

影／板橋外送員機車、肉身擋車 汽車男火大將他推走被法辦

新北市一名熊貓外送員昨日上午騎車行經板橋區文化路一段時，疑不滿前方右轉的黑色加長型轎車動作慢、堵塞後方機車動線，索性左側...

飆車熱點？台9、台11台東段一天內抓41件超速

台東縣政府警察局11月起，聯合監理站、縣府環保局，共同執行改裝及噪音車輛稽查工作，針對台東主要聯外道路省道台9線、台11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。