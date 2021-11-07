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4天2件到屏東霧台舊好茶部落訪友 遭虎頭蜂螫傷
屏東縣消防局今下午近2點，接獲民眾報案，一行三人，共2男1女，一早到霧台鄉舊好茶部落訪友，途中一男一女遭虎頭蜂螫傷，出現過敏性反應，消防局隨即出動6車13人救援，並同步申請空中勤務總隊直升機救援，直升機在下午3點56分吊掛成功，下午4點7分將兩人送到消防局特搜大隊停機坪，隨即送醫。
消防局指出，遭虎頭蜂螫傷郭男、吳女，都是36歲，吳女的雙手、腳、鼻樑多處遭虎頭蜂螫傷，有紅腫意識清醒。郭男則是手腳、臉多處被虎頭蜂螫傷，分別送往屏東基督教醫院、部立屏東醫院救治。郭男是台中人，吳女是台北人，到舊好茶部落訪友。
本月4日中午，縣府文資所人員到舊好茶部落勘查石板屋時，有兩人遭虎頭蜂螫傷，當時派遣地面部隊挺進，並請空勤總隊直升機救援，將兩人吊掛下山送醫；未料，相隔4天，通往舊好茶部落路徑，又發生民眾遭虎頭蜂螫傷事件。
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