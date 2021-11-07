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影／開車突換車道 倒楣機車被撞失控撞路邊7輛車
這個月4日中午11時許，台北市大安區兩輛車分別由年約40歲、50歲駕駛，沿辛亥路2段同方向車道行駛，內側車輛突然向右變換車道，導致外側車輛往右側閃避時，不慎擦撞年約20歲機車駕駛，機車撞及路邊機車，7輛機車因此毀損。
機車駕駛左手掌及右大腿挫傷，3名汽、機車駕駛酒精濃度測試值均為0；詳細車禍原因及是否有惡意逼車情事，相關肇事責任正釐清調查中。
警方指出，今年6月1日新修正道路交通管理處罰條例第43條，若觸犯蛇行、嚴重超速、惡意逼（擋）車、在道路上競駛（技）等危險駕駛行為，除處新台幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰外，吊扣汽車牌照期限由3個月延長至6個月，且汽車駕駛人因而肇事者，並吊銷其駕駛執照。
大安警分局從今年度起加強執行蛇行、嚴重超速、惡意逼（擋）車、在道路上競駛（技）等危險駕駛行為取締勤務，至今取締計136件，警方強調取締危險駕駛絕不手軟，民眾不要有投機心存僥倖。
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