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人家路口掉了5萬元急 北警調監視器查到是他撿回家

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市詹姓男子日前騎乘腳踏車，行經溫州街52巷與羅斯福路三段283巷口時，放在口袋內用信封裝的5萬元現金掉落路旁，男子當下毫無查覺，直回家後才驚覺現金不見。

男子著急萬分前往大安警分局羅斯褔路派出所求助，王成君及賴冠宇2名員警調閱路口及附近店家監視器，發現現金紙袋，遭一位步行男子拾走，警方繼續調閱畫面，得知拾得人住處，立即通知他到案說明，並將全部現金歸還。事後大筆現金失而復得的詹男，領回現金時警方服務感激不已。

警方呼籲，民眾拾獲遺失物，應依據民法第803條第1項規定「拾得遺失物者應從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或報告警察、自治機關。報告時，應將其物一併交存。但於機關、學校、團體或其他公共場所拾得者，亦得報告於各該場所之管理機關、團體或其負責人、管理人，並將其物交存。…」若私自占為己有，將可能涉有刑責，不可不慎。

王成君（右）及賴冠宇（左）2名員警，幫助男子找回5萬元現金。記者廖炳棋/翻攝
王成君（右）及賴冠宇（左）2名員警，幫助男子找回5萬元現金。記者廖炳棋/翻攝
王成君（右）及賴冠宇（左）2名員警，幫助男子找回5萬元現金。記者廖炳棋/翻攝
王成君（右）及賴冠宇（左）2名員警，幫助男子找回5萬元現金。記者廖炳棋/翻攝

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