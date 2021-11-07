人家路口掉了5萬元急 北警調監視器查到是他撿回家

台北市詹姓男子日前騎乘腳踏車，行經溫州街52巷與羅斯福路三段283巷口時，放在口袋內用信封裝的5萬元現金掉落路旁，男子當下毫無查覺，直回家後才驚覺現金不見。

男子著急萬分前往大安警分局羅斯褔路派出所求助，王成君及賴冠宇2名員警調閱路口及附近店家監視器，發現現金紙袋，遭一位步行男子拾走，警方繼續調閱畫面，得知拾得人住處，立即通知他到案說明，並將全部現金歸還。事後大筆現金失而復得的詹男，領回現金時警方服務感激不已。