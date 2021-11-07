板橋外送員機車、肉身擋車 汽車男火大將他推走被法辦

新北市一名熊貓外送員昨日上午騎車行經板橋區文化路一段時，疑不滿前方右轉的黑色加長型轎車動作慢、堵塞後方機車動線，索性左側超車後一個大轉彎加速，攔截在黑車前面堵車；雙方僵持許久，最後黑車駕駛下車直問「你到底想怎樣」，利用身材優勢將外送員逼退到車道，最後趁外送員打電話時，把擋在車前的機車移走便離去。外送員事後提告，板橋警方依毀損、妨害自由強制罪嫌偵辦。

警方調查，33歲蕭姓外送員昨日早上9時，騎車外送準備從文化路一段右轉285巷，當時前面一輛黑色加長型轎車同樣要右轉，雙方互不相讓、互鳴喇叭，蕭男加速上前將機車停在轎車前攔下，雙方爆發激烈口角。

林姓汽車駕駛在車上與外送員對峙，見他仍不讓，準備倒車另走他路，不料外送員火氣大，機車停在前，人跑到車後用肉身擋車，想讓汽車難堪、進退兩難，林男見狀下車直問「你到底想怎樣？」便開始用身體不斷頂撞外送員。

外送員一度被推到車道，林男見教訓的差不多了，便一同與副駕駛女子將外送員的機車移至路邊後，開車駛離。

外送員事後至板橋分局新海所報案，說自己被對方推擠到車道、整吵過程中機車與手機有些微毀損，提出告訴；板橋警方獲報後，已通知涉案的林男到案說明，朝妨害自由、毀損罪嫌偵辦。