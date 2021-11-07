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小黃運將違停不滿騎士看一眼 涉持雞毛撢子打人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市松山區南京東路西往東方向，10月5日上午8時許發生一起行車糾紛，39歲高姓機車騎士持驗傷單指控，行經該路段突然計程車司機持雞毛撢子打傷手。警方獲報後通知司機到案說明，全案依照傷害等罪嫌函送法辦。

高姓騎士指控，騎車在南京東路上突然遭計程車司機持雞毛撢子毆打，全程有拍下影片自保，後續至醫院驗傷證實右手受傷，便前往警局報案提告。

影片顯示，在車水馬龍的大馬路上，計程車違規停在紅線，打開後車廂，疑似在等候載客，騎士行經後，突然遭司機持雞毛撢子揮打稱「看蝦毀」騎士立即當街大喊「我騎車過去，動手喔！來去警察局，你這樣妨害自由」，司機接著說「我在等人，你在幹嘛？」騎士也不退讓「你對我動什麼手，要把你車牌拍清楚，等一下去警察局告你」。

警方10月6日晚間通知67歲林姓司機到案說明。他供稱，停車在南京東路打開後車廂，要等待載客，以為騎士要檢舉他違規停車，沒有打人，只是持雞毛撢子揮機車坐墊，全案依照妨害自由及傷害罪嫌，函送台北檢署偵辦。

林姓司機涉嫌持雞毛撢子打傷騎士。圖／取自臉書八卦村
林姓司機涉嫌持雞毛撢子打傷騎士。圖／取自臉書八卦村
林姓司機涉嫌違規停車，持雞毛撢子打傷騎士。圖／取自臉書八卦村
林姓司機涉嫌違規停車，持雞毛撢子打傷騎士。圖／取自臉書八卦村

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