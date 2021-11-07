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南鯤鯓代天府進香爆推擠 警傳2人到案

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新化區某寺廟進香團昨上午前往南鯤鯓代天府進香時，同團2名男子因細故口角進而爆發推擠引起現場騷動，警方循線掌握2嫌，已通知到案，將視情節依違反社會秩序維護法裁罰，警方強調對廟會衝突絕不寬貸，廟方也呼籲信眾冷靜，在廟前爆發衝突，也非神明樂見。

學甲警分局說，昨上午11點有接獲民眾報案稱，南鯤鯓代天府拜庭內有人打架，警方立即調度警力前往現場處置，警網到達前當事人已離開現場，後續對目擊民眾查訪釐清案情。

警方清查過程中發現，有民眾將該滋事畫面上傳社群網站，警方進一步追查，發現當天是新化區某香客團，前往南鯤鯓代天府舉辦神尊開光科儀。其中1名團員對開光儀式中準備取雞冠血的白雞動作粗暴，引發另名同行香客不滿，2人口角又互相推擠、拉扯，事後兩人均稱願平和收場不提出告訴。

警方說，已通知當事人到案說明，會進一步視違法情節再以社會秩序維護法裁罰。而針對民俗藝陣等廟會活動，警方一定加強現場蒐證和維持秩序，對於任何失序行為，除立即介入處理外，若發現涉及其他違法事證，將依法究辦，絕不寬貸。

台南北門南鯤鯓代天府傳爆發信眾衝突，警將傳喚當事人到案說明。記者謝進盛／攝影
台南北門南鯤鯓代天府傳爆發信眾衝突，警將傳喚當事人到案說明。記者謝進盛／攝影

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