南鯤鯓代天府進香爆推擠 警傳2人到案

台南市新化區某寺廟進香團昨上午前往南鯤鯓代天府進香時，同團2名男子因細故口角進而爆發推擠引起現場騷動，警方循線掌握2嫌，已通知到案，將視情節依違反社會秩序維護法裁罰，警方強調對廟會衝突絕不寬貸，廟方也呼籲信眾冷靜，在廟前爆發衝突，也非神明樂見。

學甲警分局說，昨上午11點有接獲民眾報案稱，南鯤鯓代天府拜庭內有人打架，警方立即調度警力前往現場處置，警網到達前當事人已離開現場，後續對目擊民眾查訪釐清案情。

警方清查過程中發現，有民眾將該滋事畫面上傳社群網站，警方進一步追查，發現當天是新化區某香客團，前往南鯤鯓代天府舉辦神尊開光科儀。其中1名團員對開光儀式中準備取雞冠血的白雞動作粗暴，引發另名同行香客不滿，2人口角又互相推擠、拉扯，事後兩人均稱願平和收場不提出告訴。