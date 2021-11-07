影／女騎鐵馬過度換氣倒潭雅神綠園道旁 警消急救援

一名女子參加公司旅遊，到知名的台中潭雅神綠園道騎自行車，她可能因平時沒運動習慣，騎車時過度換氣倒臥路旁，台中警察和消防趕到現場救援，救護員到場檢查初步處理，已無大礙。

台中市豐原警分局社口派出所警員張維哲、賴冠維前天下午4點接獲民眾報案，在潭雅神綠園道上有人倒臥路邊，請警方到場協助。

員警趕到現場，發現53歲范姓女子倒臥路旁，呼吸急促，立即上前關心並協助聯繫消防救護員，經警方瞭解，范女是新竹人，參加公司旅遊，到潭雅神綠園道騎自行車踏青，她因平時沒有運動習慣，這次騎車運動過量，導致急性過度換氣，喘不過氣，經救護人員檢視及初步救護處理，范女換氣逐漸恢復正常，讓友人及路旁熱心民眾鬆了一口氣，大夥直呼：「有警察和消防真好。」