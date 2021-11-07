桃園男酒駕自撞路燈翻車 渾身酒味還盼員警放他一馬

桃園市一名男子今天深夜酒後駕車，行經一處埤塘時撞上路燈，車體翻覆「倒栽蔥」，只好報警處理；員警獲報到場，發現他渾身酒味，酒測值超標，就算他苦苦求情，希望員警幫忙把車翻正，放他一馬，仍依公共危險罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，埔子派出所今天0時20分許接獲民眾報案，轄區永安路1143巷有一輛轎車翻覆，疑似是自撞路燈，駕駛正受困車中，員警獲報立即趕抵現場救援。

警方到場，只見白色轎車倒栽蔥擋在道路中央，靠埤塘樹叢中的路燈45度傾斜，上方燈具也掉在地上，又見駕駛陳姓男子（67歲）卡在車內，便先將他拉出，經檢查所幸並無受傷，但身上飄散濃濃酒味。

警方隨即對陳男實施酒測，男子疑似心虛，不敢吹氣，吹了3次才成功，酒測值達每公升0.35毫克，確定是酒駕，將他依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

陳男表示，自己是與朋友聚餐後貪圖方便，開車回家，卻不慎撞上路燈翻覆，非常後悔，希望員警幫忙把車翻正，並放他一馬，馬上遭員警嚴正拒絕。

警方表示，事發地點旁邊是埤塘，還好陳男這次是先撞上圍欄前路燈，而不是直接撞上圍欄，若衝破落水則後果不堪設想。

警方呼籲，疫情趨緩加上氣溫下降，民眾聚餐、冬令進補等餐會活動增加， 請確實遵守酒後不開車規定， 以避免危害自己及他人生命，警方也將持續嚴格取締酒後駕車行為，以確保交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康