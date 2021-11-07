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獨／台中少年站大樓陽台鬧跳樓？ 真相是為「逼母就範」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區某大樓在今天上午8時許，傳出有一名少年站在大樓四樓陽台，一度險象環生，警、消獲報後，趕赴現場，經警、消將少年拉進屋內後，解除一場虛驚。經查，少年年約10多歲，有過動症狀有就醫紀錄，上午因不滿母親要他與親友待家裡，不讓他出門，少年才以此激進行為，「逼媽媽就範」，轄區警方已囑咐家長要多留意。

台中市消防局在今天上午8時許獲報，西屯區某大樓4樓陽台有一名少年站在陽台上，疑似欲尋短，消防局趕緊派遣協和等2個消防分隊前往救援，消防隊到場時，轄區派出所人員已經到場，並將陽台的少年拉近屋內，少年身上無明顯傷勢，消防人員因狀況解除，無後續疑慮，交由警方查處。

據查，該名少年年約10多歲，有過動症狀，家屬有帶少年就醫的紀錄，今天上午8時許，少年要出門玩，但少年母親要求兒子要待在家裡，與其他的表姊妹一起，未料卻引來少年不滿，當場與母親起衝突，還不服從母親管教，跑到4樓陽台鬧脾氣，意圖逼母親就範，讓他出門玩。

少年母親看到兒子脫序的舉動，嚇出一身冷汗，趕緊通知警、消到場協助，幸好警、消到場後，已將少年拉進屋內，結束一場虛驚，少年母親也感謝警、消協助，並說未來會持續留意兒子狀況，避免意外發生。

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台中市消防局在今早獲報，一名少年在西屯區某大樓4樓陽台，疑似鬧跳樓，警、消到場化解一場虛驚。記者陳宏睿／攝影
台中市消防局在今早獲報，一名少年在西屯區某大樓4樓陽台，疑似鬧跳樓，警、消到場化解一場虛驚。記者陳宏睿／攝影

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