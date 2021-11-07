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肖鼠、牛迴避！彰化市茄苳路今晚有送煞儀式

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化茄苳王公廟方以彰化市茄苳路2段93號前彎道，曾發生多起死亡車禍，恐有外陰邪氣作亂，為地方平靜，出入平安，訂今天下午在福馬圳橋舉行超渡法會，並公布晚間8時以後的送煞路線，送到大肚溪出海口，廟方表示，生肖屬鼠、屬牛請迴避。

彰化茄苳王公廟管委會主任委員朱志陽說，這是奉神明指示，由廟方首度舉辦送煞儀式，是從今晚8時展開，將由法師主持，有12人持掃帚清道，共約有30人參與，送煞路線為茄苳路二段80巷，再往茄苳路10巷，沿景觀公園方向接寶廍路，往高速公路橋下抵大肚溪出海口送出境。沿途鄉親請改道迴避，不宜逗留。

超渡法會則在下午2時30分舉行，茄苳王廟也備有米車、飯擔、米籃、普桌，開放里民登記，除請來法師開壇進行押煞、送煞等儀式，廟方並提醒生肖鼠、牛，因沖煞請迴避。

彰化縣這1個多月來，也有 「送肉粽」送煞儀式，民俗專家廖大乙說，所謂的「送肉粽」是指因上吊或自殺亡者，冤氣重，藉由「送肉粽」儀式，將亡魂送出海，至於彰化市茄苳王公廟的法會及送煞儀式，是指車禍等道路冤魂，因晦氣太重，容易會聚作亂，藉由法會勸化及送煞儀式，將亡魂送到海邊，以免「抓交替」。

廖大乙說，在送煞儀式中，像今年肖牛是沖太歲、日沖是肖鼠，所以法師才建議迴避，另外，女子有月事也要迴避，不要衝撞，另外，現正逢農曆九月，肖猴也最好迴避，千萬不要「鐵齒」。

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彰化茄苳王公廟方以彰化市茄苳路2段因常發生死亡車禍，廟方今天下午辦超渡法會，晚間8時以後，則有送煞儀式。圖／取自彰化茄苳王公廟臉書
彰化茄苳王公廟方以彰化市茄苳路2段因常發生死亡車禍，廟方今天下午辦超渡法會，晚間8時以後，則有送煞儀式。圖／取自彰化茄苳王公廟臉書

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