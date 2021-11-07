賓士B180深夜行進間飄出燒焦味 2人剛下車起火變廢鐵

新北市台65線高架快速道路新莊路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛賓士B180休旅車由18歲王姓男子駕駛，他聲稱行駛中突然聞到燒焦味，立刻停靠路肩逃出車外，沒多久車便起火燃燒，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，但車已燒毀。

據了解，王男當時駕駛家裡的賓士休旅車搭載方姓友人，一起從新竹出發到台北訪友，途經台65線新莊往五股方向3.2公里處，疑似引擎過熱冒煙，幸好他們很快就察覺車內傳出燒焦味，2人迅速停靠路肩下車避難，車卻隨即冒煙起火燃燒。