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通緝犯600米跑輸高雄警 體力不支只能舉雙手投降
高雄市一名陳姓男子疑因案件遭地檢署通緝，駕車行經旗山區中華路與延平一路口，疑似看到巡邏警車一時心虛，在警察面前闖紅燈；警方閃燈並鳴按喇叭示意陳男停車，陳男卻直接將車停在路邊，下車狂奔，與員警展開600公尺追逐，最後陳男體力不支，還是被員警依法上銬解送歸案。
據了解，陳男（39歲）因毒品案遭地檢署通緝，本月4日凌晨1時許，開車停等紅綠燈時，疑似見到旗山警分局派出所巡邏警車怕被發現通緝身分，直接闖紅燈，員警鳴按喇叭要求陳男靠邊受檢，陳男卻加速持續往北方向行駛拒絕受檢，直到警車攔下陳男轎車，陳男見躲不過，直接下車往街口狂奔。
員警見狀也跟著下車，追在陳男後面一邊喊「別跑了啦！」兩人距離越拉越近，最後陳男體力不支，高舉雙手投降，員警立即呼叫支援到場，依法將陳男解送歸案。
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