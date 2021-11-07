影／台中機車騎士過路口疑闖紅燈 被轎車撞上彈飛

紀姓男子昨天騎機車經過台中市沙鹿區一處路口，他前方路口燈號已轉紅燈，疑似未注意仍繼續騎，在路口和一輛轎車相撞，機車和騎士都彈飛，騎士胸部、手腳與腰部都受傷送醫，警方調查肇事原因中。

警方調查，昨天早上6點32分，在沙鹿區永寧路與永寧路208巷口發生車禍，53歲紀姓男子騎機車沿永寧路208巷往興益路方向直行，與63歲黃姓男子開的轎車，沿永寧路內側快車道往味丹公司方向行駛，二車在路口碰撞，造成機車騎士紀男胸、腰部、手腳等多處受傷，無生命大礙，雙方都無酒精反應。