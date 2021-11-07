天氣轉冷山難也多 企業捐防寒物品給台中消防救災人員

登山人數越來越多，山難也增加，健豪印刷事業股份有限公司今天捐贈台中市政府消防局山域搜救應勤裝備，消防局長曾進財主持，並回贈感謝狀。

目前仍無法出國，加上疫情逐步趨緩，民眾因無法出國而在國內「報復性的出遊」，導致登山活動一夕激增，部分民眾未事前做好登山準備，山域事故發生頻率大增。