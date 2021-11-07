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天氣轉冷山難也多 企業捐防寒物品給台中消防救災人員
登山人數越來越多，山難也增加，健豪印刷事業股份有限公司今天捐贈台中市政府消防局山域搜救應勤裝備，消防局長曾進財主持，並回贈感謝狀。
目前仍無法出國，加上疫情逐步趨緩，民眾因無法出國而在國內「報復性的出遊」，導致登山活動一夕激增，部分民眾未事前做好登山準備，山域事故發生頻率大增。
健豪印刷事業股份有限公司為提升消防山域搜救裝備能量，今天捐贈山域搜救應勤裝備，包括防寒衣褲、帳蓬與睡袋等物品，讓消防局山難搜救隊，有更好的裝備應付在執行勤務上，消防局長曾進財感謝表示，企業捐贈的山域裝備，未來將妥適運用於各式勤務以提高救災效能，提供台中市民優質、安全的生活環境。
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