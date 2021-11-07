影／台中男疑精神不濟 暗夜開車連撞15輛車頭破血流
台中市陳姓男子因工作關係，昨天在北部工作，今天凌晨在開車返回台中住處，未料陳行經北區時，疑精神不濟，開車轎車衝向路旁汽、機車停放處，造成15輛汽、機車受損，陳也因車禍撞得頭破血流，警方到場調查，陳無酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因，仍待後續交大事故組分析。
據查，台中市陳姓男子在今天凌晨3時許，駕駛轎車行經北區進化北路、大德街口時，疑精神不濟，陳車直接衝撞停放在台灣銀行台中分行大門前的多輛汽、機車，碰撞時發出巨大聲響，引起附近居民外出查看，發現有2輛轎車、13輛機車都被陳車撞倒。
台中市第二警分局交通分隊獲報到場，陳姓男子頭部、腿部有撕裂傷，經送醫後無大礙，經查，陳無酒精濃度，宣稱案發前因工作關係，在北部辦活動，「可能是一時體力、精神不濟」。
警方調查，全案僅有陳姓男子受傷，無造成其他人員傷亡，另外車損部分，有2輛民眾的轎車車頭、車尾受損，被波及的13輛機車，車身也都有程度不等的毀損，初步判斷肇事原因為未注意車前狀況，詳細肇事原因，仍待交大事故組分析。
第二警分局長陳家銘呼籲，駕駛人開車時需要極高的專注力，千萬不要僥倖帶著心態疲勞駕駛，開車時請隨時意車前動態，使人車都能保持在最佳狀況，以維用路人車安全。
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