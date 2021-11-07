調查局國安站助理員挑戰TWB 不幸心肌梗塞猝逝

調查局助理員陳毅揚參加TWB意外猝逝。圖／讀者提供 調查局國安站助理員陳毅揚昨天參加TWB北高360單車挑戰活動，行經苗栗後龍時突然倒下，緊急送醫急救無效，不幸猝逝，得年36歲，死因為心肌梗塞；調查局高層第一時間獲悉後，立即向陳男家屬表達哀悼慰問，並表示將盡最大力量予以協助後事。

陳毅揚畢業於政大東亞所，大學就立志報考調查局，他在30歲「攻頂」那年考上調查局助理班，擔任調查助理員，調查助理員也是司法警察，可以支援搜索、扣押等勤務，在案件上輔佐調查官，但因職等不同，調查助理員不能承辦案件，平日工作以行政、財務管理、採購為主，受訓也只有半年。

據了解，陳毅揚平日身體就有點虛弱，受訓期間為完成3千公尺跑步測試，自我要求相當嚴格，平日對同學也相當熱心，會主動給予關懷協助，分發國安站後認真投入工作，是同仁與長官眼中的好夥伴，此次參加北高自行車挑戰意外猝死，令不少人感到震驚與鼻酸。

單身的陳毅揚在意外發生前兩天，對於朋友問及「沒對象一定是你很挑」，他還在臉書回稱，「我當然要挑，畢竟我想找的可是心靈契合，萬一我有什麼意外，可以充分尊重我，讓我充分信賴。」

據了解，陳毅揚昨天凌晨零時參加TWB北高360 (菜鳥組)單車行活動，從新北市八里區訊塘廣場出發，活動终點為高雄，陳在清晨5時許，騎車行經後龍時突然倒下，經救護車緊急送至署立苗栗醫院急救，仍回天乏術，大體目前已運回台北。