桃園男駕車自撞路邊奧迪 車頭變形側翻倒路邊

桃園市桃園區昨天深夜發生一起自撞車禍，一名男子駕車行經春日路150號一帶，因不明原因撞上停靠路邊的奧迪轎車，疑因衝擊猛烈，撞擊後自己側翻倒地，嚴重阻礙交通，警消獲報立即到場處理，初步排除酒駕，男駕駛無大礙自行返家，路障也於今天凌晨1點多排除，具體肇事原因有待進一步釐清。

桃園警分局交通中隊昨天晚上11時40分許接獲報案，指春日路150號處發生車禍，一輛白色速霸陸撞上路邊奧迪轎跑後翻倒在地，橫躺在春日路往後站方向路旁，嚴重擋道，立即派員到場處理並暫時封路。

警消到場後，見肇事的羅姓男子（23歲）已自行脫困，先對他實施酒測值為0，初步排除酒駕，同時聯繫挨撞奧迪的車主、拖吊業者前來，將2輛車於今天凌晨1時50分許拉上拖吊車帶離現場，恢復雙向通行，由於公有監視器距離現場有一段距離，警方今天會再向周邊住商家調閱畫面，釐清肇事原因、經過及責任。

羅男肇事後自行爬出車外，向救護人員表示僅頭暈不適，並無大礙，便由家屬自行帶回。