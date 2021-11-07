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桃園男駕車自撞路邊奧迪 車頭變形側翻倒路邊
桃園市桃園區昨天深夜發生一起自撞車禍，一名男子駕車行經春日路150號一帶，因不明原因撞上停靠路邊的奧迪轎車，疑因衝擊猛烈，撞擊後自己側翻倒地，嚴重阻礙交通，警消獲報立即到場處理，初步排除酒駕，男駕駛無大礙自行返家，路障也於今天凌晨1點多排除，具體肇事原因有待進一步釐清。
桃園警分局交通中隊昨天晚上11時40分許接獲報案，指春日路150號處發生車禍，一輛白色速霸陸撞上路邊奧迪轎跑後翻倒在地，橫躺在春日路往後站方向路旁，嚴重擋道，立即派員到場處理並暫時封路。
警消到場後，見肇事的羅姓男子（23歲）已自行脫困，先對他實施酒測值為0，初步排除酒駕，同時聯繫挨撞奧迪的車主、拖吊業者前來，將2輛車於今天凌晨1時50分許拉上拖吊車帶離現場，恢復雙向通行，由於公有監視器距離現場有一段距離，警方今天會再向周邊住商家調閱畫面，釐清肇事原因、經過及責任。
羅男肇事後自行爬出車外，向救護人員表示僅頭暈不適，並無大礙，便由家屬自行帶回。
停在路邊挨撞的奧迪轎跑車，車頭中央被撞凹，左側車窗玻璃也整塊彈飛數十公尺遠，左車頭鈑金也被受衝擊掀起，男車主表示，這輛奧迪轎跑車才買2年多，事發時自己與朋友在附近，沒想到突然接到警方電話，才得知愛車遭遇飛來橫禍，運氣實在很差。
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