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詐團騙退休婦30萬 還要她假稱匯給「乾兒子」仍遭識破

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

已退休的王姓婦人接到詐騙集團電話稱「好久不見，我是小華（化名）啦！還記得我嗎？」詐團未待王婦思考，加緊節奏訛言謊語，經一番噓寒問暖，詐團終於開口借30萬。王婦認為「或許真有這位朋友，只是我忘了」，便到銀行匯款，幸遭行員阻止報案，警方趕抵幫她保住存款。

北市警松山分局民有派出所巡佐蔡文斌、警員鄭峯翔上月20日中午獲報到場，發現王婦（70歲）在解釋收款對象的背景時，支支吾吾，無法清楚交代跟收款對象的認識過程？為何要匯款？警方認為明顯遭詐。

經警方不斷勸說，王婦才表示，當天早上看LINE發現有位陌生男子加她，對方稱是她年輕時認識的一名朋友，聊著聊著，對方突說臨時要用錢，能不能先借30萬，還提醒她到銀行轉帳時，若行員問起，就解釋是匯給乾兒子。

王婦說，她只是想幫朋友；警方一聽，立刻舉出過往民眾遭同樣手法詐騙的案例，並稱這是常見「猜猜我是誰」詐騙老梗。王婦才恍然大悟，離開銀行時，感謝警方及行員及時勸阻。

松山分局說，詐團仍愛用「猜猜我是誰」詐騙老梗行騙不熟悉3C用品的長者，利用長者對親友、晚輩的信任、同情心，導致許多長者受騙。

警方當下將王婦手機中的詐團帳號刪除，再三呼籲民眾對於未曾謀面、認識不深的網友，一定要保持戒心，遇有疑似詐騙情事立刻打165反詐騙專線求證。

台北市警松山分局民有派出所巡佐蔡文斌（左）、警員鄭峯翔（右）幫婦人保住30萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
台北市警松山分局民有派出所巡佐蔡文斌（左）、警員鄭峯翔（右）幫婦人保住30萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
台北市警松山分局民有派出所巡佐蔡文斌（左）、警員鄭峯翔（右）幫婦人保住30萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
台北市警松山分局民有派出所巡佐蔡文斌（左）、警員鄭峯翔（右）幫婦人保住30萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
台北市警松山分局民有派出所巡佐蔡文斌（左）、警員鄭峯翔（右）幫婦人保住30萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
台北市警松山分局民有派出所巡佐蔡文斌（左）、警員鄭峯翔（右）幫婦人保住30萬存款。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 北市

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