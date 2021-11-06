高雄男子疑自焚後墜橋 家人說他昨曾與家人吵架

高雄市一名張姓男子疑似因孫子教養問題，與家人起爭執，今天下午騎機車至旗山區舊武鹿橋，疑似自焚後墜落5公尺橋下，張男詳細死因還有待釐清。

據了解，張男（69歲）長期有容易情緒低落的情況，平時住在大寮，昨天借住旗山區的哥哥家，與家人因孫子教養問題起爭執，晚間曾向哥哥說「不想活了」，今天下午張男跟哥哥借機車出門遲遲沒回家，家人心急如焚到處找人。

張兄的友人下午3時許在舊武鹿橋上看到張兄的機車，打電話通知張兄到場，張兄發現張男倒臥橋下，衣服幾乎被燒光，橋面則有燒黑痕跡，嚇得趕緊報警。

警消獲報到場時張男已明顯死亡，因橋附近沒有監視器、現場無打鬥痕跡，警方初步排除他殺，張男詳細死因還有待法醫鑑定釐清。