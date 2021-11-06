高雄男子疑自焚後墜橋 家人說他昨曾與家人吵架
高雄市一名張姓男子疑似因孫子教養問題，與家人起爭執，今天下午騎機車至旗山區舊武鹿橋，疑似自焚後墜落5公尺橋下，張男詳細死因還有待釐清。
據了解，張男（69歲）長期有容易情緒低落的情況，平時住在大寮，昨天借住旗山區的哥哥家，與家人因孫子教養問題起爭執，晚間曾向哥哥說「不想活了」，今天下午張男跟哥哥借機車出門遲遲沒回家，家人心急如焚到處找人。
張兄的友人下午3時許在舊武鹿橋上看到張兄的機車，打電話通知張兄到場，張兄發現張男倒臥橋下，衣服幾乎被燒光，橋面則有燒黑痕跡，嚇得趕緊報警。
警消獲報到場時張男已明顯死亡，因橋附近沒有監視器、現場無打鬥痕跡，警方初步排除他殺，張男詳細死因還有待法醫鑑定釐清。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言