快訊

自購59.4萬劑AZ疫苗運抵台灣 效期只到月底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化溪湖區重大刑案連環爆 民俗專家這麼解釋　

聯合報 / 記者簡慧珍江良誠／連線即時報導

彰化縣溪湖區三鄉鎮，最近一個半月內發生三件重大社會刑案，首先無照保母涉嫌虐童案，接著是76行者美容修復團隊前總召陳修將涉殺小三案，再來發生台北市張男酒店女友殺害棄屍案，溪湖警分局忙得人仰馬翻；民俗專家廖大乙今天到溪湖警分局勘察地理，建議主管求合境平安即可，不必祈求剷奸除惡、伸張正義，以免無形界前來投靠，平添轄區發生意外事故。

南投縣民俗專家廖大乙表示，彰化縣溪湖區最近頻傳全國知名的社會案件，重大的有3件，其餘的還有溪湖糖廠抱童案、財務整合公司潑漆案，件件令人矚目，他站在溪湖警分局的外面，覺得「涼風徐徐」，南邊有百姓公廟，感覺上地理位置比較特別。

他認為，溪湖警分局的主官和偵查隊長等主管可以求平安，不必特別向轄區眾神明祈求伸張正義和昭雪沈冤，如果求了，將招致無形界前來投靠或有事相求或申冤，這樣將平添轄區發生意外事故，案件特別多，累了警察人員，還好件件破案，辛苦有代價。

溪湖鎮民俗家蒲慶峰從方位和流年分析，溪湖警分局座東向西，今年是辛丑年，煞東，犯太歲，容易事多，溪湖警分局民國98年落成是己丑年，情況和今年一樣，也是很不平靜，各個警分局不可能永遠平靜或永遠事多，時間過了就好；警分局運勢會跟著分局長走，溪湖分局分局長林書慶很認真，到廟宇祈求合境平安，因他腳步快，案件接連發生可是都能破案，很值得稱讚。

溪湖警分局分局長林書慶說，只要有案件，無論大案、小案，警方都要積極處理和應對，他是犯罪防治所博士，知道每個案件的發生都有因果，有一定脈絡可尋，棄屍案讓警方注意到東螺溪沿岸路燈不足，過於黑暗，讓有意為非作歹者有機可乘，這叫環境犯罪學，如果改善東螺溪照明，也許能預防發生犯罪。

「冰凍三尺，非一日之寒。」林書慶說，他家是「拿香的」，當然會到轄區內各大角頭廟宇參拜，但每個案件發生後都要作整體檢視，風水有風水的檢視方法，案件有案件的科學檢視方法，求無形界要屬於個人信仰，警方打擊和預防犯罪，看得到的一定要查辦。

警界人士指出，從最近發生案件，件件偵破，溪湖警分局偵辦刑案能力大為提升，表現可圈可點，不像以前需要縣警察刑警大隊或中部打擊犯罪中心支援甚至介入，令警界刮目相看。

南投縣民俗專家廖太乙勘察溪湖警分局地理。記者簡慧珍／攝影
南投縣民俗專家廖太乙勘察溪湖警分局地理。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖區最近頻傳重大社會案件，警分局的全國能見度大幅上升。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖區最近頻傳重大社會案件，警分局的全國能見度大幅上升。記者簡慧珍／攝影

警察

延伸閱讀

憂日本突破性感染 專家籲12月起開打第3劑疫苗

衛福部盼明年春節後開邊境 專家建議機組員預防性投藥

難欺上天！「蒙雙眼套頭部」阻張男冤魂報仇？浮屍現、兇案曝

生人迴避！彰化伸港8日晚間「送肉粽」 路線曝光

相關新聞

彰化溪湖區重大刑案連環爆 民俗專家這麼解釋　

彰化縣溪湖區三鄉鎮，最近一個半月內發生三件重大社會刑案，首先無照保母涉嫌虐童案，接著是76行者美容修復團隊前總召陳修將涉...

旗山男子跌落舊武鹿橋下 遺體全身焦黑疑自焚

高雄市一名69歲張姓男子今天下午3時許至旗山區舊武鹿橋，疑似因前一天與家人家庭糾紛，從橋上自焚後跌落橋下，警消獲報到場時...

影／30人登山隊受困忘憂森林 搜救隊12小時漏夜救下山

南投縣秘境忘憂森林發生集體迷路事件，台北30名山友昨天中午從探訪忘憂森林，卻因不熟悉路徑受困原始林區，因為山友多數銀髮族...

影／翻車怎躲死神召喚？ 繫妥安全帶是保命符

輕輕一扣保你命！根據國道警察局提供肇事事故資料顯示，今年從1月到9月底，用路人駕車行駛於國道高速公路，因未繫安全帶不慎發...

台南夢之湖山路重機過彎壓車打卡 警出動空拍機取締

台南市六甲區市道174線、175線山路蜿蜒、起伏，吸引重機族車聚，沿途著名景點「東山咖啡公路」及「西口小瑞士」為打卡秘境...

高雄男遇投資詐騙砸50萬賺3成 警苦口婆心勸1小時

高雄顏姓男子遇上誆稱可獲利3成的投資詐騙，信以為真的他帶著50萬元現金到銀行匯款，要博回15萬元，幸好行員機警通知警方聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。