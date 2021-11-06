彰化溪湖區重大刑案連環爆 民俗專家這麼解釋　

彰化縣溪湖區三鄉鎮，最近一個半月內發生三件重大社會刑案，首先無照保母涉嫌虐童案，接著是76行者美容修復團隊前總召陳修將涉殺小三案，再來發生台北市張男酒店女友殺害棄屍案，溪湖警分局忙得人仰馬翻；民俗專家廖大乙今天到溪湖警分局勘察地理，建議主管求合境平安即可，不必祈求剷奸除惡、伸張正義，以免無形界前來投靠，平添轄區發生意外事故。

南投縣民俗專家廖大乙表示，彰化縣溪湖區最近頻傳全國知名的社會案件，重大的有3件，其餘的還有溪湖糖廠抱童案、財務整合公司潑漆案，件件令人矚目，他站在溪湖警分局的外面，覺得「涼風徐徐」，南邊有百姓公廟，感覺上地理位置比較特別。

他認為，溪湖警分局的主官和偵查隊長等主管可以求平安，不必特別向轄區眾神明祈求伸張正義和昭雪沈冤，如果求了，將招致無形界前來投靠或有事相求或申冤，這樣將平添轄區發生意外事故，案件特別多，累了警察人員，還好件件破案，辛苦有代價。

溪湖鎮民俗家蒲慶峰從方位和流年分析，溪湖警分局座東向西，今年是辛丑年，煞東，犯太歲，容易事多，溪湖警分局民國98年落成是己丑年，情況和今年一樣，也是很不平靜，各個警分局不可能永遠平靜或永遠事多，時間過了就好；警分局運勢會跟著分局長走，溪湖分局分局長林書慶很認真，到廟宇祈求合境平安，因他腳步快，案件接連發生可是都能破案，很值得稱讚。

溪湖警分局分局長林書慶說，只要有案件，無論大案、小案，警方都要積極處理和應對，他是犯罪防治所博士，知道每個案件的發生都有因果，有一定脈絡可尋，棄屍案讓警方注意到東螺溪沿岸路燈不足，過於黑暗，讓有意為非作歹者有機可乘，這叫環境犯罪學，如果改善東螺溪照明，也許能預防發生犯罪。

「冰凍三尺，非一日之寒。」林書慶說，他家是「拿香的」，當然會到轄區內各大角頭廟宇參拜，但每個案件發生後都要作整體檢視，風水有風水的檢視方法，案件有案件的科學檢視方法，求無形界要屬於個人信仰，警方打擊和預防犯罪，看得到的一定要查辦。