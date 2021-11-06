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影／30人登山隊受困忘憂森林 搜救隊12小時漏夜救下山

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣秘境忘憂森林發生集體迷路事件，台北30名山友昨天中午從探訪忘憂森林，卻因不熟悉路徑受困原始林區，因為山友多數銀髮族，南投縣消防局組搜救進入山區搜救，花12個小時將30名受困山友平安救下山。

忘憂森林是九二一地震後，積水而成的濕地，一大片枯死杉林泡在水中，與水中倒影互相呼應，成為知名秘境，但路線曲折，曾發生多起山友迷途事件。

南投縣消防局表示，這30名山友昨天搭乘遊覽車，從台北到南投準備到杉林溪忘憂森林進行2日健行，第一天從望憂森林越嶺到杉林溪森林遊樂區，夜宿杉林溪會館，第二天則參觀杉林溪松瀧岩瀑布、石井磯、藥花園等。

但昨天中午吳姓領隊帶領山友進入忘憂森林步道，卻因不熟悉路況，一進入山區便偏離步道，最後深入原始林區迷路。下午4時26分吳姓領隊打電話向消防局求助，並說明山友大多為年長者，年紀最大74歲，大都著輕裝登山。

消防局第三大隊獲報後，成立前進救災指揮所，並邀杉林區林務局工作站3名人員就近前往，並組搜救隊進入忘憂森林搜救，但因夜間視線不良且地點位在原始林區搜救困難，21時12分林務局工作人員回報接觸到受困山友。登山隊一人腳踝扭傷不良於行，其餘人員狀況平安。

消防人員後陸續抵達會合，分發飲水及乾糧為受困山友補充體力，考量山上天氣寒冷，山友服裝無法禦寒，決議連夜護送登山隊下山。

山友年紀大又受困多時體力不濟，搜救隊員步步為營，仔細為山友開路，並以頭燈引導他們一步步下山，同時為他們加油打氣，終於在今天清晨5點半，將這30名山友安全送到杉林溪遊樂區。

獲救山友說，雖然因迷路導致行程大受影響，但至少人都平安，可說是不幸中之大幸，也感謝消防局和林務局人員不辭辛勞，花了12個小時救援，讓大家都能平安回家。

30人登山隊昨天到忘憂森林卻迷路受困，南投縣消防局組搜救隊花12小時將人平安救出。圖／南投縣消防局提供
30人登山隊昨天到忘憂森林卻迷路受困，南投縣消防局組搜救隊花12小時將人平安救出。圖／南投縣消防局提供
30人登山隊受困原始林區，搜救隊漏夜將隊員平安救出。圖／南投縣消防局提供
30人登山隊受困原始林區，搜救隊漏夜將隊員平安救出。圖／南投縣消防局提供
30人登山隊受困原始林區，搜救隊漏夜將隊員平安救出。圖／南投縣消防局提供
30人登山隊受困原始林區，搜救隊漏夜將隊員平安救出。圖／南投縣消防局提供

山友 南投

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