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影／翻車怎躲死神召喚？ 繫妥安全帶是保命符

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

輕輕一扣保你命！根據國道警察局提供肇事事故資料顯示，今年從1月到9月底，用路人駕車行駛於國道高速公路，因未繫安全帶不慎發生車禍，導致翻車致死已累計達17人。為提醒國人行車時繫上安全帶的重要，國道警察局以「車輛瘋狂翻轉，要如何躲過死神」為標題，製作一則宣導影片，希望透過驚悚的肇事畫面，向國人宣導行車必繫安全帶的重要性。

國道警表示，從今年1到9月份用路人行駛於國道高速公路，未依規定繫妥安全帶，以致於行車途中發生車禍，造成死亡案例累計已達17人；且光是1到9月份，用路人因未繫妥安全帶遭國道警取締案件數，更是高達6萬2490件，由此可見向國人宣導繫妥安全帶的重要性。

國道警指出，這段肇事畫面是今年8月14日晚上10時許，一輛由蔣姓男子所駕駛的自小客車，行駛於國道1號南向47.4公里桃園路段中外線車道。孰料，過程中蔣男欲變換至中間車道，卻疑未注意內側車道，另輛由22歲陳姓女子所駕駛的自小客車，從內側車道同要變換至中間車道。

過程中，蔣男車身失控往右急偏，隨即橫衝朝內側護欄撞去，強大撞擊力造成車身向右側翻360度，直到連翻5圈才止停。原以為車內駕駛與乘客應是凶多吉少，沒想到下一秒，既見蔣男與一名女乘客，自行踹開前擋風玻璃逃出車外，兩人幸運的僅肢體受到擦挫傷。

國道警呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，並轉頭再確認盲區有無車輛，再撥打方向燈，不要一打方向燈馬上變換車道。同時透過這段影片呈現，行車時無論是駕駛、前後座乘客，均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的保命符。

車禍發生當下，駕駛及乘客都有繫妥安全帶，幸運躲過死神召喚。記者曾伯愷／翻攝
車禍發生當下，駕駛及乘客都有繫妥安全帶，幸運躲過死神召喚。記者曾伯愷／翻攝
駕駛及乘客因繫妥安全帶，為因撞擊瞬間拋飛車外，幸運撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
駕駛及乘客因繫妥安全帶，為因撞擊瞬間拋飛車外，幸運撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
肇事車輛毀損嚴重。記者曾伯愷／翻攝
肇事車輛毀損嚴重。記者曾伯愷／翻攝
國道警察局製作影片，向國人宣導行車應繫妥安全帶的重要性。記者曾伯愷／翻攝
國道警察局製作影片，向國人宣導行車應繫妥安全帶的重要性。記者曾伯愷／翻攝
國道警察局製作影片，向國人宣導行車應繫妥安全帶的重要性。記者曾伯愷／翻攝
國道警察局製作影片，向國人宣導行車應繫妥安全帶的重要性。記者曾伯愷／翻攝

國道 車道

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