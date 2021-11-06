台南夢之湖山路重機過彎壓車打卡 警出動空拍機取締

台南市六甲區市道174線、175線山路蜿蜒、起伏，吸引重機族車聚，沿途著名景點「東山咖啡公路」及「西口小瑞士」為打卡秘境，警方發現近期周末大型重機車有增加趨勢，當地居民因重機車改裝噪音苦不堪擾，且經常有大型重型機車飆車競速。

麻豆警分局今天在174線32.7公里處執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，出動空拍機蒐證，透過聯合執法，攔檢大型車輛4部、大型重機80輛、噪音檢測8輛（不合格告發6輛），將由環保局開罰及召回檢測、交通違規（有改裝及危險駕駛等）共10輛，包括1名大型重機騎士在噪音檢測時經警方聞到酒氣，經酒測後，酒測值達0.25MG/L當場以公共危險罪嫌移送法辦，嚇阻改裝、飆車及酒駕歪風。

警方指出，當地道路還有專為重機車騎士拍攝過彎照片的攝影人員，在彎道處等待重機車壓車時機，拍攝後將照片上傳社群平台，吸引更多年輕族群前來朝聖，恐易發生交通事故，加強聯合稽查以保障行車安全。

麻豆警方今天結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環境保護局共同執法，分局長許敏能表示，六甲區市道174線山景美不勝收，假日觀光車流較多，沿途可通往「夢之湖」是網友口耳相傳的秘境，基於安全性考量，呼籲年輕人勿飆車、壓車，避免交通事故發生。」