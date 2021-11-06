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高雄摩鐵雙屍命案 死亡女拿母親身分證進入旅館
高雄洪姓男子與黃姓女子今天凌晨1點到鼓山區某汽車旅館投宿，卻雙雙全裸陳屍房間浴缸中，直到今天中午才被旅館房務人員發現。由於現場留有一張40歲蔡姓女子身分證，經過警方比對，初步推測疑似黃女持母親身分證進入汽車旅館。
據了解，20歲的洪男開黑色轎車，今天凌晨與黃女（19歲）投宿在鼓山區某汽車旅館中，凌晨時分還有訪客進入旅館內找2人，直到今天中午因旅館房務見2人遲遲未退房，拿著備用鑰匙進入房中，才發現洪男、黃女全裸陳屍浴缸。
鼓山警方獲報到場，進入房間內在桌上找到不明白色粉末，另外還有一名40歲的蔡姓女子身分證，經過釐清疑似是黃女持母親身分證進入汽車旅館。
現場旅館門窗無外力入侵痕跡、房內也無打鬥痕跡，詳細死因警方還在釐清中。
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