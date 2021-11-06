北宜10個月抓超速近6000件 易肇事路段加強執法
北宜公路常見重機、改裝車奔馳，超速及噪音屢見不鮮。警方統計，北宜公路今年1月至10月，共舉發無照駕駛157件、越級駕駛57件及超速5833件，易超速肇事路段將持續加強執法。
新北市政府警察局新店分局今天透過新聞稿指出，新北市整體交通事故，死傷以機車族占了9成，其中18到24歲年齡層為機車事故死傷最多族群。
警方表示，北宜公路（台九線）及106縣道每到週末假日，經常可以看到改裝車及大型重機於山道中奔馳，為降低機車事故，除列為重點防制路段，以巡邏、交通稽查方式提醒駕駛放慢車速，並密集編排移動式測速照相。
警方上午聯合監理、環保機關在北宜公路加強取締違規改裝及噪音車輛，共開立變更車體設備14件、無照駕駛2件、超速50件。
警方呼籲，不少年輕朋友因駕駛經驗相對不足，在追求速度感的同時，如遇突發狀況容易反應不及進而發生交通事故，因此防禦駕駛觀念也很重要，時時保有危險意識，才能避免潛在危險發生。
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