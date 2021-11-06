酒醉老翁踢座椅大吵大鬧 遭計程車司機半路丟包
73歲老翁酒後搭計程車前往彰化市旅館，途中在車上吵鬧，還用腳踢司機座椅，司機一氣之下將老翁「丟包」。路人見老翁撞倒商家招牌、在街上遊蕩報警，員警將老翁帶走結束鬧劇。
彰化縣警察局彰化分局八卦山派出所長黃登貴今天接受媒體聯訪指出，這名73歲老翁到彰化找朋友聚餐，喝了一些酒，友人叫了計程車送老翁往彰化市旅館，沒想到老翁卻在車上吵鬧。
警方指出，老翁在車上用腳踢司機座椅，司機雖勸說老翁但老翁不聽，計程車司機於是讓老翁下車，也把老翁的背包丟下車後離開，老翁雖然想追計程車，但步伐不穩跌倒，撞倒路旁商家的招牌。
有民眾看到老翁步伐不穩在街上遊蕩，打110報案，八卦山派出所員警到場後將他帶回派出所，但他在派出所大吵大鬧，老翁酒醒後頻頻致歉，警方除了依違反社維法開單裁罰老翁，也通知老翁友人將人帶回，結束一場鬧劇。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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