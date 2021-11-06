高雄男遇投資詐騙砸50萬賺3成 警苦口婆心勸1小時

高雄顏姓男子遇上誆稱可獲利3成的投資詐騙，信以為真的他帶著50萬元現金到銀行匯款，要博回15萬元，幸好行員機警通知警方聯手阻止，勸說了1小時，顏才放棄念頭保住存款。

警方表示，顏男（57歲）昨天下午3點多時，拿著50萬元現金到銀行要匯款到不明帳戶，面對行員關懷提問，顏只說要用來投資，後支吾其詞無法清楚進一步說明用途。

當左營警分局新莊派出所警員到場了解，顏男才說出日前被人介紹加入一個名為「FANCY GROUP」的社群，裡面有網友聲稱操作美金匯兌投資，藉此賺取高達3成的價差，讓顏深信不疑，才帶著積攢已久的50萬元積蓄想全數投入，博回15萬元。