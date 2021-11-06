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高雄男遇投資詐騙砸50萬賺3成 警苦口婆心勸1小時

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄顏姓男子遇上誆稱可獲利3成的投資詐騙，信以為真的他帶著50萬元現金到銀行匯款，要博回15萬元，幸好行員機警通知警方聯手阻止，勸說了1小時，顏才放棄念頭保住存款。

警方表示，顏男（57歲）昨天下午3點多時，拿著50萬元現金到銀行要匯款到不明帳戶，面對行員關懷提問，顏只說要用來投資，後支吾其詞無法清楚進一步說明用途。

當左營警分局新莊派出所警員到場了解，顏男才說出日前被人介紹加入一個名為「FANCY GROUP」的社群，裡面有網友聲稱操作美金匯兌投資，藉此賺取高達3成的價差，讓顏深信不疑，才帶著積攢已久的50萬元積蓄想全數投入，博回15萬元。

警方聽完後立即請銀行行員查證，當場發現該匯款帳戶已遭通報為警示帳戶，明顯是投資詐騙，警員便向顏告知遇到詐騙集團事實，起初顏還認為警方跟行員阻礙他發財路，還因此大發脾氣執意匯款，幸好警員苦口婆心勸阻，經過1小時拉鋸戰，顏才卸下心防，放棄匯款念頭。

高雄顏姓男子遇上誆稱可獲利3成的投資詐騙，信以為真的他帶著50萬元現金到銀行匯款。記者邱奕能／翻攝
高雄顏姓男子遇上誆稱可獲利3成的投資詐騙，信以為真的他帶著50萬元現金到銀行匯款。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團

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