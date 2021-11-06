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男童遭雙親活埋斷魂？苗檢：目前並無朝此方向擴大偵查

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮驚傳2歲男童去年間疑遭父母不當管教致死，還將兒子埋屍樹林中繼續詐領男童的育兒津貼，被警方依殺人、詐欺、遺棄屍體等罪嫌移送檢方並聲押獲准。

男童命案傳出後，外界質疑孩子遭凌虐毆打致死，甚至還傳出男童被父母輪流以鈍器打昏後，就被送去掩埋的離譜情事，苗栗地檢署下午發布新聞稿澄清，強調檢方針對全案謹慎調查事實，目前並無「全案朝男童遭雙親活埋斷魂方向擴大偵查」的立場。

苗栗地檢署指出，男童確切死因必須等待11月10日解剖鑑定結果予以釐清，檢方秉持科學辦案立場，目前並無「全案朝男童遭雙親活埋斷魂方向擴大偵查」的立場。檢方除偵訊2名犯嫌，也在犯嫌住處及棄屍地點扣得相關證物，但是否為行兇工具、行兇過程為何，都必須等解剖鑑定男童死因後，進一步比對相關事證釐清。

檢方強調，全案有賴苗栗縣警局竹南分局積極調查，得以在事態發展更嚴重前及時發現並緊急安置3名兒童，檢方將持續深入偵查案件的相關事證以釐清真相，請媒體切勿過度揣測案情。

苗栗縣竹南鎮驚傳2歲男童去年間疑遭父母不當管教致死，被埋在生父工作地點附近的一處樹林裡。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮驚傳2歲男童去年間疑遭父母不當管教致死，被埋在生父工作地點附近的一處樹林裡。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮驚傳2歲男童去年間疑遭父母不當管教致死，被埋在生父工作地點附近的一處樹林裡。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮驚傳2歲男童去年間疑遭父母不當管教致死，被埋在生父工作地點附近的一處樹林裡。圖／民眾提供

棄屍 苗栗縣

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