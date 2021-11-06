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短褲妙齡女想見男網友 險落入購買遊戲點數詐騙

聯合報 / 記者林保光／即時報導

26歲郭姓女子想見未曾謀面的男網友，雙方相約地點碰面，不料男網友未出面，對方反而要她先購買上萬元遊戲點數，提供點數序號及密碼的照片，稱要「試驗真心」。郭女不疑有詐，到超商購點數，幸超商店員機警報警，請員警趕去阻止郭女受騙，郭女才恍然大悟，直呼「真心換絕情」。

據警方了解，類似的「點數卡騙案」，大部分是男性網上約會或援交，落入詐騙陷阱，受騙男性不是購點數遇詐，就是接到自稱「黑道」或女網友丈夫的男子來電威嚇，常有受騙男子擔心桃色糾紛曝光，只好賠錢了事。

警方表示，昨天晚間6點，穿著牛仔短褲的郭姓女子到苓雅區某超商，向店員說要購買1萬元GASH點數，店員懷疑女子遇詐，報警處理，苓雅警分局三多路派出所員警趕赴超商，問郭女1次買高額點數的用意，原本郭女稱是要「投資」，但員警識出郭女可能落入網路桃色陷阱，一再追問，郭女才說出原委。

據悉，郭女在網路交友軟體，結識1名男網友，2人相談甚歡，相約昨天見面，但男網友並沒赴約，失落不已，後來以通訊軟體聯繫對方，1名自稱是男網友上司的男子，稱要試驗郭女的「真心」，要郭女先購買3萬元點數，但郭女說身上沒那麼多錢，才談妥先買1萬元點數，並拍照回傳序號及密碼，男網友才願意出來相見。郭女不疑有詐，才到超商想購買點數。

郭女後來說出買點數是為了交友，員警說出遇過太多類似案例，郭女才恍然大悟，說原本以為在網路遇到真愛，開心赴約，沒想到真心換絕情，竟是一場騙局。

短褲女子想見男網友，在超商要購買高額點數，員警苦口婆心勸告她別上當。圖／讀者提供
短褲女子想見男網友，在超商要購買高額點數，員警苦口婆心勸告她別上當。圖／讀者提供

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