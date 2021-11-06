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銀行行員阻詐助警逮嫌犯 板警分局長親自表揚感謝

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市陳姓男子今年10月底到板橋一間銀行櫃檯，開口就說要提領現金300萬元且不用申請護鈔，行員直覺有異，板橋員警劉晉瑋、凃宗富獲報立即趕到銀行了解，經出陳男於今年9月初將自身公司帳戶提供給詐騙集團使用，還配合詐騙集團將詐欺贓款再轉至其他銀行帳戶，短短1個月內協助詐騙集團洗錢金額高達3900萬元，員警將陳男當場逮捕依法移送新北地檢署偵辦。

詐欺集團騙人不間斷，板橋警方表示，近2個月在板橋地區發生多起詐騙案件，在金融機構職員與警方聯手，成功攔阻匯款，守住民眾荷包，今年10月有民眾接獲自稱是其兒子的電話，表示遭人綁架虐打，要付贖金150萬元；另有民眾接獲自稱是其女兒電話，表示有為人做保，但因債務人跑路，被不明人士押走並毆打，要母親趕快去銀行匯150萬元救命錢，受騙民眾到銀行欲辦理匯款時，經辦職員做關懷提問察覺異狀，遂通知警方到場協助，經了解後協助民眾聯絡家人確認其人身安全，並對民眾勸說這是詐騙集團慣用的假綁架方式詐騙手法，才避免受騙上當。

板橋警分局長劉炯炫表示，在短短2個月間，警方與銀行行員聯手成功阻詐5件，成功攔阻852萬元，及時保住民眾的血汗錢，昨天親自拜訪各金融機構表揚攔阻有功行員。

劉炯炫指出，詐欺集團會利用各種話術哄騙民眾，網路交友只要談到金錢，務必小心求證，不要輕信網友說，也聽聽朋友、家人說，如疑似遭詐騙請立即撥打110、165詢問，或至就近派出所尋求協助。

新北市板橋區多間銀行行員阻詐還助警逮人頭帳戶嫌犯，板橋警分局長劉炯炫（左）昨天親自前往表揚感謝。圖／警方提供
新北市板橋區多間銀行行員阻詐還助警逮人頭帳戶嫌犯，板橋警分局長劉炯炫（左）昨天親自前往表揚感謝。圖／警方提供
新北市板橋區多間銀行行員阻詐還助警逮人頭帳戶嫌犯，板橋警分局長劉炯炫（左）昨天親自前往表揚感謝。圖／警方提供
新北市板橋區多間銀行行員阻詐還助警逮人頭帳戶嫌犯，板橋警分局長劉炯炫（左）昨天親自前往表揚感謝。圖／警方提供

詐騙集團 詐欺

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