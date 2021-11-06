影／3煞埋伏板橋KTV砍人 疑網路口角埋殺機

新北市彭姓男子疑日前在網路上與人發生口角，今天凌晨從板橋區大觀路一間KTV唱歌離開時，遭3名男子涉嫌持西瓜刀追砍，板橋警方於案發3小時通知3名涉案嫌犯到案，警詢後依法送辦。

18歲彭姓男子昨晚到板橋區大觀路一間KTV歡唱，今天凌晨零時許，搭電梯到一樓準備離開時，遭埋伏等候多時的陳男（21歲）、蕭姓(16歲)及鄭姓少年3人，涉嫌分持西瓜刀追砍。

警方獲報迅速趕抵時，現場只剩手臂受傷的彭男，由救護車送醫急救無生命危險。警方調閱事發現場監視器追查，於案發3小時，陳男等3 人到案，並起出3把逞凶用西瓜刀。