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影／3煞埋伏板橋KTV砍人 疑網路口角埋殺機

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市彭姓男子疑日前在網路上與人發生口角，今天凌晨從板橋區大觀路一間KTV唱歌離開時，遭3名男子涉嫌持西瓜刀追砍，板橋警方於案發3小時通知3名涉案嫌犯到案，警詢後依法送辦。

18歲彭姓男子昨晚到板橋區大觀路一間KTV歡唱，今天凌晨零時許，搭電梯到一樓準備離開時，遭埋伏等候多時的陳男（21歲）、蕭姓(16歲)及鄭姓少年3人，涉嫌分持西瓜刀追砍。

警方獲報迅速趕抵時，現場只剩手臂受傷的彭男，由救護車送醫急救無生命危險。警方調閱事發現場監視器追查，於案發3小時，陳男等3 人到案，並起出3把逞凶用西瓜刀。

據了解，彭男疑日前在臉書上與陳男等人發生口角衝突，引起陳男等人不滿，得知彭男到KTV唱歌，便持刀前往教訓彭男。警詢後今天將陳男等3人 依妨害秩序、傷害及少年事件處理法移送新北地檢署及新北地院少年法庭偵辦及審理。

新北市彭姓男子疑日前在網路上與人發生口角，今天凌晨從板橋區大觀路一間KTV唱歌離開時，遭3名男子涉嫌持西瓜刀追砍，板橋警方於案發3小時通知3名涉案嫌犯到案依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市彭姓男子疑日前在網路上與人發生口角，今天凌晨從板橋區大觀路一間KTV唱歌離開時，遭3名男子涉嫌持西瓜刀追砍，板橋警方於案發3小時通知3名涉案嫌犯到案依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市彭姓男子疑日前在網路上與人發生口角，今天凌晨從板橋區大觀路一間KTV唱歌離開時，遭3名男子涉嫌持西瓜刀追砍。記者王長鼎／翻攝
新北市彭姓男子疑日前在網路上與人發生口角，今天凌晨從板橋區大觀路一間KTV唱歌離開時，遭3名男子涉嫌持西瓜刀追砍。記者王長鼎／翻攝

KTV 監視器

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