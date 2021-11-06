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負氣離家36年 雲林遭宣告死亡女子和家人團聚

中央社 / 台南6日電

雲林縣林姓女子36年前負氣離家後被法院宣告死亡，流落北部打零工，直到10月在新北市被計程車司機發現，載回雲林安置於社福機構，台南警方比對身分後，才讓她和家人團聚。

台南市警局歸仁分局員警今天告訴中央社記者，育有1子2女的67歲林女，民國74年負氣離家，從此在北部流浪打零工謀生，今年10月一名計程車司機行經新北市三峽河邊時，看到林女獨處，得知林女思念家人，就將林女載到雲林協尋。

不過，林女找不到當年的住家，身上也沒有證件，在記憶模糊的情形下，由警方通報送到社福機構安置，直到台南警方比對資料，才發現林女身分，此時林女已被雲林地方法院宣告死亡近30年。

台南警方設法找到林女的43歲兒子，兒子說，母親離家時，他才7歲，但他認得出母親的臉。因此，在警方安排下，兒子以協尋員警友人的身分到社福機構探訪母親，兩人聊得很開心。

協尋員警表示，林女離家時，兒子還很小，如今已是中年人，認不出兒子，當下需要時間調適，目前林女還不知和她聊天的人就是兒子，兒子也說，有空就會到社福機構探望母親。

台南 雲林

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