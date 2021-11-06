賓士疑沒打燈突右轉 Gogoro騎士擦撞側轉3圈半落地
台中林姓男子(22歲)日前騎著Gogoro，往黎明路方向，直行在市政路慢車道，疑似未注意到，直接撞上準備右轉進入龍富路的白色賓士車，林男因撞擊力道向前飛撲，落地側身轉了3圈半後坐起，全身手腳多處擦挫傷，送醫治療已無大礙。
台中市西屯區在28日下午17時許，林姓男子(33歲)駕著白色租賃小客車，行駛在市政路慢車道往黎明路方向，準備右轉進龍富路，打算直行的林姓男子(22歲)，騎著Gogoro疑似未注意到，竟直接朝賓士右前車頭撞上，向前飛出落地後，側身翻轉3圈半，隨後坐在地上，全身手腳多處擦挫傷，送醫治療後已無大礙。
網友日前將影片發布在網路社群上，造成網友們熱烈討論，質疑是否機車騎士騎太快，有的質疑白色賓士車駕駛，是否有遵照規定施打方向燈，警方表示，全案的詳細事故原因，目前還在由交通大隊調查釐清中。
警方表示，林姓騎士手腳多處擦挫傷，在送醫治療後已無大礙，整起事故導致白色租賃小客車右前車身刮擦傷，電動重機車左前車頭及車身受損，兩名駕駛酒測值均為零，目前初判為小客車林姓駕駛未讓車，Gogoro林姓騎士未注意前方狀況，全案詳細肇責仍有待交大調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言