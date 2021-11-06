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賓士疑沒打燈突右轉 Gogoro騎士擦撞側轉3圈半落地

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中林姓男子(22歲)日前騎著Gogoro，往黎明路方向，直行在市政路慢車道，疑似未注意到，直接撞上準備右轉進入龍富路的白色賓士車，林男因撞擊力道向前飛撲，落地側身轉了3圈半後坐起，全身手腳多處擦挫傷，送醫治療已無大礙。

台中市西屯區在28日下午17時許，林姓男子(33歲)駕著白色租賃小客車，行駛在市政路慢車道往黎明路方向，準備右轉進龍富路，打算直行的林姓男子(22歲)，騎著Gogoro疑似未注意到，竟直接朝賓士右前車頭撞上，向前飛出落地後，側身翻轉3圈半，隨後坐在地上，全身手腳多處擦挫傷，送醫治療後已無大礙。

網友日前將影片發布在網路社群上，造成網友們熱烈討論，質疑是否機車騎士騎太快，有的質疑白色賓士車駕駛，是否有遵照規定施打方向燈，警方表示，全案的詳細事故原因，目前還在由交通大隊調查釐清中。

警方表示，林姓騎士手腳多處擦挫傷，在送醫治療後已無大礙，整起事故導致白色租賃小客車右前車身刮擦傷，電動重機車左前車頭及車身受損，兩名駕駛酒測值均為零，目前初判為小客車林姓駕駛未讓車，Gogoro林姓騎士未注意前方狀況，全案詳細肇責仍有待交大調查釐清。

騎著Gogoro的林姓男子直行市政路，撞上前方準備右轉的白色賓士，林男飛出後在地上側身滾了3圈半，全身手腳多處擦傷，送醫救治後已無大礙。圖／民眾提供
騎著Gogoro的林姓男子直行市政路，撞上前方準備右轉的白色賓士，林男飛出後在地上側身滾了3圈半，全身手腳多處擦傷，送醫救治後已無大礙。圖／民眾提供
白色賓士在遭到撞擊後，車身右前側受到刮傷。圖／民眾提供
白色賓士在遭到撞擊後，車身右前側受到刮傷。圖／民眾提供

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