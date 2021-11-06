聽新聞
test
0:00 / 0:00
忘記機車停哪報失竊 警找到了反而她氣跺腳
台中市南區1名林姓女子晚間返家時，將機車停放於住家附近的工學路上，卻因與平常停放路段不同記錯位置，2天後向警方報案堅稱她的機車在美村南路上不見，員警根據機車型式、車牌號碼沿途比對尋找，終找到林女的機車，她還說「不可能！我的機車怎麼會在這裡？」她後來回想當天停車時，因平時習慣停放處沒停車位，才會將機車停在臨近的工學路上，對於造成警方困擾感到十分抱歉。
台中市警三分局健康派出所警員程榮興，昨天中午接獲報案，林女（40歲）向警方表示她2天前夜間返家時，將機車停放在美村南路段停車格內，要騎車時才發現機車不見，只好報警請求警方協尋。
警方為謹慎求證，以林女住家為中心，擴大範圍往外逐一尋找，不到10分鐘，就在工學路上發現林女的機車，林女見到自己機車一副不可置信，頻頻跺腳表示「不可能！我的機車怎麼會在這裡？」堅稱機車是遭人牽至該處。
但員警檢視機車外觀並未有遭破壞痕跡，而且也無遭挪動移置的跡象，研判應為停錯位置，這時林女冷靜後方才回想起來，她當天回家停車時，平時習慣停放的地方剛好沒停車位了，才會將機車停在臨近的工學路上，對於造成警方困擾感到十分抱歉。
警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長、趕時間、或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言