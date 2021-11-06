忘記機車停哪報失竊 警找到了反而她氣跺腳

台中市南區1名林姓女子晚間返家時，將機車停放於住家附近的工學路上，卻因與平常停放路段不同記錯位置，2天後向警方報案堅稱她的機車在美村南路上不見，員警根據機車型式、車牌號碼沿途比對尋找，終找到林女的機車，她還說「不可能！我的機車怎麼會在這裡？」她後來回想當天停車時，因平時習慣停放處沒停車位，才會將機車停在臨近的工學路上，對於造成警方困擾感到十分抱歉。

台中市警三分局健康派出所警員程榮興，昨天中午接獲報案，林女（40歲）向警方表示她2天前夜間返家時，將機車停放在美村南路段停車格內，要騎車時才發現機車不見，只好報警請求警方協尋。

警方為謹慎求證，以林女住家為中心，擴大範圍往外逐一尋找，不到10分鐘，就在工學路上發現林女的機車，林女見到自己機車一副不可置信，頻頻跺腳表示「不可能！我的機車怎麼會在這裡？」堅稱機車是遭人牽至該處。

但員警檢視機車外觀並未有遭破壞痕跡，而且也無遭挪動移置的跡象，研判應為停錯位置，這時林女冷靜後方才回想起來，她當天回家停車時，平時習慣停放的地方剛好沒停車位了，才會將機車停在臨近的工學路上，對於造成警方困擾感到十分抱歉。