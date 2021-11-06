快訊

流感疫苗可否和新冠疫苗一起打？6大QA一次替你解惑

俄外交官離奇陳屍柏林使館外 德媒：真實身份為情報員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忘記機車停哪報失竊 警找到了反而她氣跺腳

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市南區1名林姓女子晚間返家時，將機車停放於住家附近的工學路上，卻因與平常停放路段不同記錯位置，2天後向警方報案堅稱她的機車在美村南路上不見，員警根據機車型式、車牌號碼沿途比對尋找，終找到林女的機車，她還說「不可能！我的機車怎麼會在這裡？」她後來回想當天停車時，因平時習慣停放處沒停車位，才會將機車停在臨近的工學路上，對於造成警方困擾感到十分抱歉。

台中市警三分局健康派出所警員程榮興，昨天中午接獲報案，林女（40歲）向警方表示她2天前夜間返家時，將機車停放在美村南路段停車格內，要騎車時才發現機車不見，只好報警請求警方協尋。

警方為謹慎求證，以林女住家為中心，擴大範圍往外逐一尋找，不到10分鐘，就在工學路上發現林女的機車，林女見到自己機車一副不可置信，頻頻跺腳表示「不可能！我的機車怎麼會在這裡？」堅稱機車是遭人牽至該處。

但員警檢視機車外觀並未有遭破壞痕跡，而且也無遭挪動移置的跡象，研判應為停錯位置，這時林女冷靜後方才回想起來，她當天回家停車時，平時習慣停放的地方剛好沒停車位了，才會將機車停在臨近的工學路上，對於造成警方困擾感到十分抱歉。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長、趕時間、或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

林姓女子向警稱機車不見了，警幫她找回機車，她還說「不可能！我的機車怎麼會在這裡？」，林女冷靜回想當天停車時，因平時習慣停放處沒停車位，才會將機車停在臨近的工學路上，對於造成警方困擾感到十分抱歉。圖／警方提供
林姓女子向警稱機車不見了，警幫她找回機車，她還說「不可能！我的機車怎麼會在這裡？」，林女冷靜回想當天停車時，因平時習慣停放處沒停車位，才會將機車停在臨近的工學路上，對於造成警方困擾感到十分抱歉。圖／警方提供

台中市

延伸閱讀

剛出獄沒錢買飯 他見路邊機車掛一盒煎餃竟當場開吃

忘了自己走路回家 台中婦報案機車失竊鬧烏龍

智慧電子化提升輪轉率！　溪頭第2、3停車場計次收費改「計時 」

里民活動中心車位出租收租金 基隆前後任里長遭法辦

相關新聞

汽車闖紅燈衝撞機車 蘆洲騎士遭撞噴飛40公尺傷重落地

小心駕駛！新北市一名36歲王姓駕駛，今天凌晨開車行經新北市蘆洲區環堤大道上與永平街32巷口，疑因闖紅燈又未注意左側來車，...

賓士疑沒打燈突右轉 Gogoro騎士擦撞側轉3圈半落地

台中林姓男子(22歲)日前騎著Gogoro，往黎明路方向，直行在市政路慢車道，疑似未注意到，直接撞上準備右轉進入龍富路的...

博弈社團重操職業賭場 桃園平鎮警攻堅滿屋子賭客

桃園市平鎮區環南路「大中華博弈協會」去年就被警方查獲暗地經營職業賭場，警方日前在接獲民眾檢舉死灰復燃，經布線追查，昨晚見...

忘記機車停哪報失竊 警找到了反而她氣跺腳

台中市南區1名林姓女子晚間返家時，將機車停放於住家附近的工學路上，卻因與平常停放路段不同記錯位置，2天後向警方報案堅稱她...

藍色毛線帽成關鍵！警找到八斗子無名白骨屍身分終返家

基隆市八斗子望海巷一處山坡地，上月民眾除草時驚見一顆頭顱及人體骨骼，嚇得報警處理，因已成枯骨男女及身分難辨，以無名屍處理...

影／男子酒後開車失控 轎車騰空連翻數圈四輪朝天

在高雄港維修船隻的高姓男子今天清晨開轎車，在鬧區轉彎失控，車子撞擊路旁汽機車，轎車連翻幾圈，翻覆路邊，除了自己手腳受傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。